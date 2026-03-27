Miley Cyrus veröffentlicht besonderen Song zum 20. Jubiläum

Miley Cyrus (33) ehrt mit einem neuen Song ihr jüngeres Ich und all jene Fans, die sie auf ihrem Weg begleitet haben. Am Freitag, den 27. März, veröffentlicht die 33-Jährige den Song "Younger You" – ein musikalisches Dankeschön, das zeitgleich mit dem "Hannah Montana Jubiläumsspecial" auf Disney+ erscheint. Die Veröffentlichung markiert das 20-jährige Jubiläum der Serie, mit der Miley einst weltberühmt wurde. "Hannah Montana zu feiern bedeutet nicht nur, eine Show zu ehren, es ist ein 'full-circle moment' für mich. HM war der Beginn des Lebens, das ich jetzt kenne", erklärte sie die Bedeutung des Songs, wie Just Jared berichtet. Die Verbindung zu ihren Fans beschrieb die Sängerin als "selten und wunderschön".

In dem emotionalen Track singt Miley: "Irgendwo auf dem Weg haben wir den Kontakt verloren / Wir waren früher so glücklich, einfach so. Ich weiß, du musst irgendwann gehen / Aber vergiss mich nicht, vergiss mich nicht." Der Song sei ihr Weg, Danke zu sagen für die Loyalität und dafür, dass ihre Anhänger jeden Schritt mit ihr mitgegangen sind. "Ich verehre euch alle und liebe euch zutiefst. Dieses Jubiläumsspecial ist ein Geschenk von mir an euer jüngeres Ich", so Miley weiter.

Während des Specials plauderte Miley nicht nur über ihre Anfänge, sondern enthüllte auch Details über eine geheime Disney-Romanze aus ihrer Vergangenheit: Sie bestätigte, in den ersten Jahren der Serie mit dem nun ebenfalls 33-jährigen ehemaligen Disney-Star Dylan Sprouse (33) – dem Star aus "Das Leben und Zack & Cody" – zusammen gewesen zu sein. Zudem scherzte sie über die Moderatorin der Sendung, Alex Cooper (31), die sie humorvoll als "gruselig" bezeichnete. Die Serie Hannah Montana, in der Miley die Hauptrolle eines Teenagers mit Doppelleben spielte, startete vor zwei Jahrzehnten und machte sie zum Kinderstar, bevor sie sich als Musikerin neu erfand.

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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Getty Images Maxx Morando, Miley Cyrus, Tish Cyrus, Dominic Purcell, Brandi Cyrus & Matt Southcombe bei der Premiere von "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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ActionPress Miley Cyrus als Hannah Montana