Diese Schauspielerinnen hätten fast Hannah Montana gespielt

Miley Cyrus (33) feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Vor 20 Jahren, im März 2006, flimmerte die erste Folge von Hannah Montana über die Disney-Channel-Bildschirme – und machte die damals 13-Jährige zum Weltstar. Zum "Hannahversary" hat Miley jetzt sogar ein eigenes Special veröffentlicht. Doch fast hätten ganz andere Nachwuchstalente die blonde Perücke der Doppelgänger-Popikone getragen. Wie das Magazin People nun anhand alter Casting-Geschichten aufrollt, kämpften sich gleich mehrere spätere Serienstars und Sängerinnen durch die Auditions – manche schafften es mit Miley bis ins Finale, andere lehnten das Mammutprojekt am Ende bewusst ab.

Taylor Momsen (32), die zuvor als siebenjährige Cindy Lou Who in "Der Grinch" zu sehen war, gehörte zu den letzten drei Favoritinnen. Die Schauspielerin nahm die verpasste Chance später mit Gelassenheit. Im Gespräch mit Starpulse.com sagte sie laut Variety: "Ehrlich gesagt, wenn ich Hannah Montana geworden wäre, weiß ich nicht, ob die Serie so erfolgreich gewesen wäre." Später trat Taylor als Jenny Humphrey in Gossip Girl auf.

Neben Miley und Taylor schaffte es auch Daniella Monet in die Top Drei. Im Podcast "Counter-Melodies" erinnerte sie sich an das Vorsprechen und erzählte, wie sie für Miley Pommes aus der Cafeteria holte, da sie etwa vier bis fünf Jahre älter als ihre Konkurrentinnen war. Pretty Little Liars-Star Lucy Hale (36) bewarb sich ebenfalls, allerdings bereits zwei Jahre vor der finalen Besetzung per Video-Casting aus Tennessee. Die damals 14-Jährige beschrieb das Vorsprechen als Moment, der in ihr den Wunsch weckte, Schauspielerin zu werden.

Nicht alle Schauspielerinnen mussten um die Rolle kämpfen. Sängerin JoJo (35) sowie Schauspielerin Aly Michalka (37) wurde die Rolle sogar angeboten, doch beide lehnten ab. JoJo erklärte 2008 in einem Interview, dass sie keine Reue empfinde und die Serie nicht das sei, was sie für sich selbst sehe. Aly, die zu diesem Zeitpunkt bereits in der Disney-Serie "Phil of the Future" mitspielte und mit ihrer Schwester AJ Musik machte, befürchtete Verwirrung bei den Fans. Sie erklärt im Podcast "Call Her Daddy", dass es kompliziert gewesen wäre, als Aly Musik zu machen und gleichzeitig eine Figur zu spielen, die ebenfalls als Popstar auftritt. Mit fast 17 Jahren hatte sie das Gefühl, auf dem Sender bereits erreicht zu haben, was sie wollte, und entschied sich für andere Projekte.

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ActionPress Miley Cyrus als Hannah Montana

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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Getty Images Taylor Momsen, Schauspielerin

Getty Images Daniella Monet, Schauspielerin

Getty Images JoJo, 2016