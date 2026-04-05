Diesen Rat würde Jason Earles seinem früheren Ich geben

Jason Earles (48) hat bei der Premiere des 20-jährigen Jubiläums von Hannah Montana im El Capitan Theatre in Los Angeles nun an die Anfänge seiner Karriere zurückgedacht. Der 48-Jährige, der in der beliebten Disney-Serie die Rolle des Jackson Stewart verkörperte, erschien zu dem Event passenderweise in einem roten Rico's-T-Shirt und sorgte damit für nostalgische Erinnerungen bei den Fans. Bei der Veranstaltung waren auch weitere ehemalige Darsteller wie Miley Cyrus (33), Moises Arias (31), Cody Linley und Ashley Maria Perez de Tangle anwesend. Gegenüber dem People Magazine blickte Jason jetzt auf die Anfangszeit der Kultserie zurück und fasste seine wichtigste Erkenntnis zusammen: "Ich glaube, ich hätte mich einfach schneller einleben sollen."

Der Schauspieler gab zu, dass er in den frühen Drehtagen alles andere als entspannt war. "Ich war wirklich nervös, ob ich mich zurechtfinden würde, ob mein Humor zur Serie passen würde und ob ich als Schauspieler den richtigen Ansatz gewählt hatte", erklärte er gegenüber People. Jason habe damals nicht so selbstbewusst auftreten können, wie er es sich gewünscht hätte. Ein Teil dieser Unsicherheit habe von einem Geheimnis hergerührt, das er während der Dreharbeiten mit sich herumtrug. In einer Episode seines neuen Podcasts "Best of Both Our Worlds" offenbarte er kürzlich, dass er bei seinem Vorsprechen über sein Alter gelogen hatte und angab, 18 Jahre alt zu sein, obwohl er in Wahrheit bereits 28 war.

Gegenüber dem People Magazine wandte sich Jason dann an sein jüngeres Ich: "Es wird alles gut. Die Show wird toll. Du schaffst das schon." Abseits des roten Teppichs blieb der Schauspieler dem Geschäft seit seinem Durchbruch beim Disney Channel treu und war in Serien wie "Still Standing" sowie in Filmen wie "Das Vermächtnis der Tempelritter", "Space Buddies" und "Gordon Glass" zu sehen. Auch privat lief es für ihn rund: 2017 heiratete er Katie Drysen und fand damit sein persönliches Glück. Während die Fans beim Jubiläumsevent vor allem in Erinnerungen an die chaotischen Geschwisterstreiche schwelgten, präsentiert sich Jason heute von seiner ruhigeren, reflektierten Seite.

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Getty Images Jason Earles bei der Premiere von "Wizards Beyond Waverly Place" in Los Angeles

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Imago Jason Earles, März 2026

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ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006