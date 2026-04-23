Lainey Wilson arbeitete als "Hannah Montana"-Double

Bevor Lainey Wilson (33) als Countrystar gefeiert wurde, schlüpfte sie als Teenager in die Rolle von Hannah Montana. Mit einer mobilen Soundanlage reiste die heute 33-Jährige durch den amerikanischen Süden und trat auf Kindergeburtstagen als die fiktive Disneyfigur auf, die Miley Cyrus (33) weltbekannt machte. In einem Gespräch mit dem People Magazine verrät die Musikerin jetzt, dass genau diese Phase sie bis heute geprägt hat. In ihrer neuen Netflix-Doku "Lainey Wilson: Keepin' Country Cool", die ab 22. April verfügbar ist, sind zudem alte Aufnahmen ihrer Auftritte zu sehen.

Dem People Magazine erzählt Lainey, wie intensiv ihr Leben als Teenager-Double tatsächlich war. Statt glamouröser Bühnen wie in der Serie "Hannah Montana" nutzte sie ein kleines, tragbares Soundsystem im Auto. "Ich war eigentlich noch zu jung zum Autofahren, bin aber trotzdem nach Tennessee, Mississippi, Arkansas und Louisiana gereist, um vor jedem aufzutreten, der mir zuhören wollte", erinnert sie sich im Gespräch mit dem Magazin. Die Zeit sei zwar anstrengend gewesen, habe sie aber nachhaltig geprägt: "Ich habe gelernt, dass das hier nicht einfach werden würde, aber es würde Spaß machen", sagt sie.

Lainey durfte kürzlich sogar an der Premiere des Jubiläumsspecials in Los Angeles teilnehmen und verriet, dass Miley selbst es "absolut liebt", dass sie Hannah einst imitiert hat. Aus dem Kinderzimmer-Traum entwickelte sich schließlich eine große Karriere. 2018 unterschrieb Lainey ihren ersten Major-Deal, und seitdem ging es für sie steil bergauf: Sie landete neun Nummer-eins-Hits im Countryradio, gewann einen Grammy und sicherte sich zudem eine wiederkehrende Rolle in der Erfolgsserie Yellowstone. "Selbst 15 Jahre in Nashville hätten mich nicht auf diesen rasanten Karriereschub vorbereitet", sagte Lainey nun dem People Magazine. "Das ist alles, was ich je wollte und noch mehr. Am Ende des Tages, denke ich, die kleine Lainey wäre sehr stolz auf die große Lainey."

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Getty Images Lainey Wilson bei der Weltpremiere von"Hannah Montana 20th Anniversary Special" in Los Angeles

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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Imago Lainey Wilson nimmt bei den 59. CMA Awards in Nashville den Preis als Female Vocalist of the Year entgegen