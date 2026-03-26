Jubiläum: Miley Cyrus plant kein "Hannah Montana"-Reboot

Miley Cyrus (33) hat bei der Premiere des einstündigen Specials "Hannah Montana 20th Anniversary Special", das auf Disney+ verfügbar ist, über ein mögliches Comeback der Kultserie gesprochen, die zwischen 2006 und 2011 lief und Miley zum weltweiten Superstar machte. Im Interview mit dem Magazin Variety machte die Sängerin deutlich, dass sie gern am Special mitwirkte, aber derzeit keine Pläne für ein Reboot verfolgt. "Ich bin jetzt schon müde. Das war schon genug", erklärte sie auf die Frage nach einer Fortsetzung.

Für das Jubiläumsspecial schlüpfte Miley noch einmal in den ikonischen Hannah-Montana-Look und holte sich dabei familiäre Unterstützung. Zusammen mit ihrem Vater Billy Ray Cyrus (64), mit dem sie sich nach einem jahrelangen Kontaktabbruch wieder versöhnt hat, spielt die Sängerin im Special eine rührende Szene aus der Originalserie nach, in der es um die enge Bindung zwischen Vater und Tochter geht. Mit ihrer Mutter wirft sie einen liebevollen Blick in alte Kostümkisten, voller bunter Jacken, Glitzerteile und Accessoires aus der Hochphase der Serie. Auch Schwester Noah Cyrus (26) ist im Special zu sehen und macht den Familienmoment komplett. Für Miley, die als Kind im "Hannah Montana"-Universum aufwuchs und dort nicht nur Karriere machte, sondern auch viele private Erinnerungen sammelte, wird das Jubiläum damit zu einer sehr persönlichen Reise in die Vergangenheit.

"Hannah Montana" erzählte vom Doppelleben der Schülerin Miley Stewart, die dank einer blonden Perücke und glitzernder Popgarderobe als Hannah Montana inkognito auf der Bühne stand und privat unerkannt bleiben konnte. Das Universum rund um die Figur wuchs schnell über den TV-Bildschirm hinaus, von Songs bis zu Filmen und Merchandise. Lange Zeit schien es, als hätte Miley ihre unschuldige Disney-Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen, doch mit dem 20. Jubiläum kehrt sie nun zumindest kurzzeitig zu ihren Wurzeln zurück – sehr zur Freude ihrer Fans.

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Getty Images Miley Cyrus bei der Weltpremiere des Disney+ "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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Getty Images Maxx Morando, Miley Cyrus, Tish Cyrus, Dominic Purcell, Brandi Cyrus & Matt Southcombe bei der Premiere von "Hannah Montana 20th Anniversary Special"

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ActionPress "Hannah Montana"-Cast, 2006