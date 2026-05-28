Plagiat? Désirée Nick wettert gegen Julian F.M. Stoeckel

Désirée Nick (69) scheint aktuell in Streitlaune zu sein: Sie hat im Podcast "$HZ wir müssen reden" von Content Creatorin Kim Viktoria Koch kräftig gegen Realitystar Julian F. M. Stoeckel (39) ausgeteilt. Darin beschuldigt ihn die Schauspielerin, die auch ihren TV-Kollegen aus der Promi Big Brother-Zeit Jochen Schropp (47) kritisierte, des kreativen Diebstahls und wirft ihm vor, sie systematisch zu kopieren. "Diese Person äfft mich von Stunde null an nach, kopiert, macht mich nach, geht mit den geklauten Pointen aus meinen 22 Bestsellern hausieren, hat sich mein Mindset zu eigen gemacht, mit Floskeln, Formulierungen, auch Kostümteilen so agiert, als wäre er ich, und hält sich für eine ganz große Diva", ließ sie im Podcast kein gutes Haar an dem Realitystar.

Damit nicht genug: Désirée zweifelt auch an Julians Biografie und behauptet, er sei kein echter Schauspieler und sei nie am Theater gewesen. "Es ist alles heiße Luft, Schall und Rauch", lautet ihr vernichtendes Urteil. Den Namen ihres Gegners nannte sie dabei zunächst nicht direkt, sondern sprach von einem sogenannten "one-sided Beef" mit einer Person, die noch nicht einmal bemerkt haben soll, dass es diesen Beef überhaupt gebe. Erst am Ende lüftete sie das Geheimnis und nannte Julian beim Namen – in einer sehr eigenwilligen Variante: "Julian Fuck-Shit Stoeckel. Julian F.S. Stoeckel." Auf der Seite der Fans hinterließ das Statement deutliche Spuren: Viele feierten Désirées scharfe Ausdrucksweise in den Kommentaren. "Ich liebe sie für ihre Ausdrucksweise, niemand kann so gewählt beleidigen", schrieb etwa eine Nutzerin. Andere wenige verteidigen den ins Kreuzfeuer geratenen Naked Attraction-Moderator allerdings auch.

Und viele gaben online sogar zu, zunächst vermutet zu haben, es könnte sich um die TV-Stars Matthias Mangiapane (42) oder Sam Dylan (35), die in der aktuellen Staffel Kampf der RealityAllstars zu sehen sind, drehen. Der Zwist schwelt schon länger: Bereits vor einem Jahr schoss die wohl spitzeste Zunge Deutschlands im Live-Interview mit Joyn unter anderem gegen Julian und Kevin Schäfer und bezeichnete sie erstmals als "billige Kopien". Désirée war schon einmal in dem Podcast "$HZ wir müssen reden" zu Gast, wo sie unter anderem über Ageism im Fernsehen sprach und sich als "Galionsfigur" gegen Altersdiskriminierung positionierte. Derzeit ist die Entertainerin als strenge Direktorin in der ProSieben-Show Realitystar Academy zu sehen, in der sie Nachwuchs-Realitystars ausbildet.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Désirée Nick kritisiert Julian F.M. Stoeckel, Mai 2026.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Julian Stoeckel, "Naked Attraction"-Moderator

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

Anzeige