Zoff auf Instagram: Désirée Nick wirft Jochen "Mobbing" vor

Zwischen Désirée Nick (69) und Jochen Schropp (47) ist offenbar ein handfester Streit entbrannt. In einem Video auf Instagram rechnet die Entertainerin öffentlich mit dem Moderator ab – der Auslöser ist Kritik, die Jochen gemeinsam mit Trash-TV-Expertin Anja Rützel in ihrem Podcast "Sendepause Fehlanzeige" an Désirées aktueller Joyn-Show "Die Realitystar Academy" geübt hat. Die beiden zeigten sich dort wenig begeistert von dem Format: Die Quoten seien zu Recht schlecht, die Umsetzung langweilig, das Konzept geklaut und ohne richtige Dramaturgie. Und auch Désirée selbst kommt bei ihnen nicht gut weg – Der Moderator zweifelt an ihrer Authentizität und fragt: "Warum wird Désirée immer wieder gebucht?"

Das lässt die Schauspielerin und Komikerin nicht auf sich sitzen. In ihrem Instagram-Video bezeichnet sie Jochens Kritik als Mobbing und wirft ihm vor, "Häme, Missgunst, Falschaussagen und Verschwörungstheorien" zu verbreiten. Besonders schwerwiegend ist ein weiterer Vorwurf: Désirée behauptet, ihr TV-Kollege habe ihr einst versprochen, sie nicht mehr "zu mobben und zu hintergehen" – ein Versprechen, das er nun breche. Schon vor rund zehn Jahren soll es Probleme gegeben haben, als sie bei Promi Big Brother als Sidekick an seiner Seite hätte auftreten sollen. "Er hat sich geweigert, mit mir vor der Kamera zu performen", packte die Entertainerin aus. Zudem hält Désirée dem Moderator vor, selbst nie aktiv an einem Realityformat teilgenommen zu haben und stattdessen nur "aus sicherer Distanz" zu kommentieren.

Für Désirée ist "Realitystar Academy" auf Joyn und ProSieben aktuell ein wichtiges Projekt: In der Show versucht sie als Direktorin, gewöhnliche Menschen zu Realitystars auszubilden. Die Entertainerin ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fernsehen und zeigte sich zuletzt selbstbewusst überzeugt davon, stets für gute Quoten zu sorgen. In diesem Zusammenhang spottet sie über die Sichtbarkeit ihres Kritikers: Jochen würde keine Spuren hinterlassen. Er sei "völlig austauschbar und konturlos." In der vergangenen Staffel "Promi Big Brother" war sie selbst als Kandidatin zu sehen – und war dort mit Jochen und Marlene Lufen (55) als Moderations-Duo aufgetreten, ohne dass ein Konflikt zwischen den beiden öffentlich sichtbar geworden wäre. Der an den Pranger Gestellte hat sich bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

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Getty Images Désirée Nick und Jochen Schropp im September 2016 in Köln

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Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

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Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025