Olivia Wilde enthüllt bittere Wahrheit über jüngere Lover

Olivia Wilde (42) macht gerade mit gleich zwei Filmprojekten auf sich aufmerksam – und nutzte die Gelegenheit, in dem Podcast "The Run-Through" von Vogue offen über ihre Erfahrungen mit Doppelstandards in der Welt der Romantik zu sprechen. Die Schauspielerin und Regisseurin war zu Gast bei Moderatorin Chloe, um über ihre neuen Projekte zu plaudern. Dabei ließ sie auch einen persönlichen Einblick in ihre Gedanken zu Beziehungen zwischen älteren Frauen und jüngeren Männern zu – ein Thema, das sie offenbar sehr bewegt. "Ich finde es aus anthropologischer Sicht faszinierend, diese Doppelstandards am eigenen Leib zu erleben. Und es ist so viel schlimmer, als ich je wirklich gedacht hatte. Die Menschen haben so viele Vorbehalte, was sie Frauen in dieser Welt in Sachen Romantik erlauben", erklärte sie gegenüber Vogue.

Anlass für das Gespräch ist unter anderem Olivias neuer Film "The Invite", ein Remake des spanischsprachigen Films "The People Upstairs" aus dem Jahr 2020, der noch in dieser Woche in die Kinos kommt. Das Drehbuch stammt von Will McCormack und Rashida Jones (50). Außerdem sprach die Filmemacherin über ihre Rolle in Gregg Arakis kommendem Film "I Want Your Sex", geschrieben von der langjährigen Vogue-Kolumnistin Karley Sciortino. Darin verkörpert Olivia eine Künstlerin und Domina, die eine Liebesbeziehung mit einem deutlich jüngeren Mann eingeht – gespielt von Cooper Hoffman. Auf die Frage, ob sie für diese Rolle auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen habe, antwortete sie mit dem Verweis auf die gesellschaftlichen Doppelstandards.

Neben den filmischen Projekten sprach Olivia im Podcast auch über die Bedeutung ihrer zwei Kinder für ihre Arbeit. Die Regisseurin und Schauspielerin beschrieb sie als großen Einfluss auf ihre kreative Arbeit und scherzte, sie hätten "ein starkes Gespür für den Markt". Olivia ist selbst seit Jahren als Schauspielerin und Regisseurin in Hollywood aktiv und feierte mit ihrem Regiedebüt "Booksmart" aus dem Jahr 2019 breite Anerkennung.

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Getty Images Olivia Wilde bei der Premiere von "The Invite" in Los Angeles

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Getty Images Olivia Wilde bei der BAFTA-Vorführung von "The Invite" im Regal Union Square in New York City am 17. Juni 2026

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Getty Images Olivia Wilde bei der BAFTA-Vorführung von "The Invite" im AMC Century City 15 in Los Angeles, 22. Juni 2026