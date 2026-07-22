Olivia Wilde erlitt Trennungstrauma durch Harry-Beziehung

Olivia Wilde (42) hat sich offen über die Trennung von Sänger Harry Styles (32) geäußert – und dabei eine verletzliche Seite von sich gezeigt. Gegenüber der Zeitung Daily Mail blickte die Schauspielerin, die derzeit für ihren neuen, von der Kritik gelobten Film "The Invite" auf Pressetour ist, auf eine der schmerzhaftesten Phasen ihres Lebens zurück. Das Ende der Beziehung bezeichnet sie als echtes Trauma. Was die Sache für sie besonders schwer gemacht habe: Die Trennung spielte sich nicht im Privaten ab, sondern vor den Augen der ganzen Welt.

Als wäre das allein nicht schon belastend genug gewesen, kamen zu diesem Zeitpunkt auch noch die Kontroversen rund um den Film "Don't Worry Darling" hinzu, bei dem Olivia Regie geführt hatte. Sie beschrieb diese im Rahmen einer Folge des "The Louis Theroux Podcast" als "vielschichtige Skandale", die die damalige Situation für sie kaum auszuhalten gemacht hätten. "Ich glaube, es hat dem Film definitiv geschadet, weil wir keine Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen, was der Film eigentlich aussagen wollte", resümierte sie. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die sowohl ihre Beziehung als auch das Filmprojekt auf sich zogen, habe sie stark belastet.

Heute könne Olivia besser damit umgehen: "Mittlerweile habe ich genug Abstand dazu gewonnen, und das ermöglicht es mir, diese Zeit als faszinierend zu erleben." Es sei interessant, einen Tornado von innen mitzuerleben. Sie und Harry waren seit Ende 2020 ein Paar – kennengelernt hatten sie sich am Set von "Don't Worry Darling", denn Harry spielte darin eine Hauptrolle. Olivia führte bei dem Film nicht nur Regie, sondern übernahm auch eine Rolle vor der Kamera. Ihre Beziehung war von Beginn an von intensivem Medieninteresse begleitet. Ende 2022 wurde schließlich die Trennung des Paares bekannt. Die Schauspielerin, die bereits zwei Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Jason Sudeikis (50) hat, hält sich seitdem mit Aussagen über ihr turbulentes Privatleben eher zurück.

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Getty Images, Getty Images Olivia Wilde und Harry Styles

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Imago Bei der Met Gala 2026 in New York: Olivia Wilde im eleganten Off-Shoulder-Look

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Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019