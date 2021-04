Olivia Wilde (37) gönnt sich eine Auszeit. Bei der 37-Jährigen war in letzter Zeit ja auch so einiges los! Im November hatte die Nachricht vom Bruch mit ihrem einstigen Langzeitpartner Jason Sudeikis (45) die Runde gemacht. Zudem musste das getrennte Paar gegen einen Stalker vorgehen. Jetzt scheint es erfreulicherweise so, als würde es wieder ruhiger im Leben der Schauspielerin zugehen. Olivia nimmt sich jetzt nämlich Zeit für einen schönen Familienausflug und zeigt dabei ihre Kids!

Während Ex-Freund Jason mit Dreharbeiten für die Comedy-Serie "Ted Lasso" beschäftigt ist, genießt Olivia in London ihre Freizeit mit ihren Sprösslingen, Otis (7) und der vierjährigen Daisy. Auf Instagram teilt sie nun ein seltenes Bild, das ihre Kids bei einem Bootsausflug in malerischer Kulisse zeigt. Die kommen augenscheinlich ganz nach ihrer hübschen Mama und präsentieren ihre Blondschöpfe in der Rückansicht! Begeistert von dem raren Anblick drücken in nur 22 Stunden gleich 122.480 Fans auf "Gefällt mir"!

Wie es scheint, gibt es sogar einen ganz besonderen Anlass für den schönen Ausflug. Das verrät Olivia in ihrer Instagram-Story mit einem Bild von sich und ihrem Sohnemann. "Mein Herz ist sieben Jahre alt geworden", schreibt sie zu dem schönen Schnappschuss, auf dem sie Otis, der am 20. April Geburtstag hatte, liebevoll einen Kuss auf den Kopf drückt.

Anzeige

Instagram / oliviawilde Otis und Daisy, die Kinder von Olivia Wilde und Jason Sudeikis

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Olivia Wilde bei den Critics Awards

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de