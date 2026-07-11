Olivia Wilde überrascht: Penélope Cruz improvisiert Kuss

Am Set ihres neuen Films "The Invite" erlebte Olivia Wilde (42) einen Moment, der sie völlig aus der Bahn geworfen hat. Ihre Kollegin Penelope Cruz (52) improvisierte während einer Szene plötzlich einen Kuss mit ihr – und das, ohne es vorher angekündigt zu haben. Olivia war davon so überrumpelt, dass sie reflexartig den Kopf drehte und direkt in die Kamera schaute. Im Podcast "Table Manners" von Jessie Ware erinnerte die Schauspielerin und Regisseurin jetzt an den unerwarteten Moment: "Ich war so schockiert, dass ich meinen Kopf umdrehte und direkt ins Objektiv schaute – und dann durch den Kameramann hindurch, der sagte: 'Olivia' und ich antwortete: 'Namaste!' aus irgendeinem Grund. Das war das Einzige, was mir in den Sinn kam. Namaste."

Sie fügte hinzu: "(...) mein Kopf war leer, weil ich von diesem Moment so überwältigt war. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich war so wahnsinnig begeistert davon." In "The Invite" spielen neben Olivia und Penelope auch Seth Rogen (44) und Edward Norton (56). Der Film dreht sich um zwei Paare, die sich bei einer Dinnerparty treffen und deren Abend eine chaotische Wendung nimmt. Das Drehbuch stammt von Rashida Jones (50), bekannt aus der Serie "Parks and Recreation", sowie von Will McCormack und Cesc Gay. Die Geschichte basiert auf dem spanischen Film "The People Upstairs", der wiederum auf einem Theaterstück des gleichen Autors und Regisseurs beruht. Kritiker lobten "The Invite" bereits als "pervers komödiantisch" und als "ausgebuffte Farce". Interessant ist auch, dass Olivia ursprünglich gar nicht in dem Film mitspielen wollte.

Für Olivia ist "The Invite" bereits das dritte Regieprojekt ihrer Karriere. Zuvor hatte sie 2019 die gefeierte Komödie "Booksmart" inszeniert und 2022 den umstrittenen Thriller "Don't Worry Darling", in dem ihr damaliger Freund Harry Styles (32) eine der Hauptrollen übernahm. Während der Promotion zu ihrem neuen Film sprach Olivia auch über den Wirbel, den "Don't Worry Darling" ausgelöst hatte – unter anderem über Berichte eines Streits mit Hauptdarstellerin Florence Pugh (30). "Ich hatte noch nie einen Schreikampf an meinem Set. Ich war immer verfügbar am Set", betonte sie und fügte hinzu, dass sie damals angewiesen worden sei, zu den Gerüchten zu schweigen – eine Entscheidung, die sie heute bereut.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Olivia Wilde und Penelope Cruz

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Getty Images Olivia Wilde bei der BAFTA-Vorführung von "The Invite" im Regal Union Square in New York City am 17. Juni 2026

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Getty Images Olivia Wilde , Dezember 2024