Handyaufnahme: Emma Fernlund und Calvin S. hatten wohl Sex

In der Joyn-Datingshow Match My Ex knallt es gewaltig: Nach ihrer Rückkehr in die Villa zieht Schweizerin Francesca Brinley ihren Mitstreiter Tim Kühnel (29) zur Seite und verrät ihm, dass sein Match Emma Fernlund (25) etwas mit Calvin Steiner am Laufen hatte – und zwar in der Exit-Villa. Beide waren vorübergehend aus der Show ausgeschieden und mussten daher in der Unterkunft verweilen, in der, anders als in der Kandidaten-Behausung, keine Kameras laufen. Tim reagiert komplett fassungslos auf die Enthüllung. "Ich bin sprachlos. Ich glaube, ich habe mit einigem gerechnet, aber nicht mit so etwas", behauptet der Realitystar. Francesca meint: "Ich habe Calvin die Chance gegeben, dass er mit ihr redet und sie dir das selbst sagt. Weil es nicht meine Aufgabe ist. Ich finde es nicht fair, was die alle machen."

Zunächst spielen Tim und Francesca die Unwissenden, als Emma zu ihnen stößt – in der Hoffnung, dass die Influencerin die Zweisamkeit mit Calvin von sich aus beichtet. Doch die Blondine gibt sich ahnungslos und winkt Tims Nachfrage ab: "Wir haben halt gechillt in der Nacht und haben etwas getrunken. Ein, zwei Bier, wow." Als der Podcaster schließlich direkt bei Calvin nachhakt, ob zwischen ihm und Emma etwas lief und ob sie sich geküsst haben, windet sich der Realitystar kurz raus, dann räumt er ein: "Ja, was soll ich dir sagen, Bro. Ja, haben wir." Trotz Calvins Geständnis bleibt Emma bei ihrem Dementi: "Hä? Was labert er, warum sagt er das? Das stimmt nicht." Lange kommt die Fitnessinfluencerin aber nicht mit ihrer Lüge durch, denn Calvin bringt eine Handyaufnahme ins Spiel.

Der von einer dritten Person aufgenommene Clip wird von der Produktion eingeblendet: In einem Video aus der Exit-Villa sind hinter einer verschlossenen Tür unverkennbar Emmas Stöhngeräusche zu hören. Es wird impliziert, dass sie und Calvin miteinander intim wurden. Tim fühlt sich klar belogen und er stellt Emma erneut zur Rede: "Du hast spekuliert, dass es nicht rauskommt, okay. Dann hast du dich verzockt in der Hinsicht. Ich bin nicht mal enttäuscht oder traurig. Ich bin einfach sauer und ich fühle einfach Emotionslosigkeit dir gegenüber gerade. Wenn du mir in die Fresse lügst, dann ist das Thema durch. Mehr verkacken kann man es nicht." Fernab der Gruppe bricht die Schwedin im Einzelinterview in Tränen aus: "Es ist einfach verkackt. Ich hatte einfach Angst. Ich konnte nicht anders. Fickt euch einfach alle ins Knie."

Neue Folgen von "Match My Ex" sind immer freitags auf Joyn oder donnerstags auf oneplus verfügbar.

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Collage: Imago, CH Media Entertainment Emma Fernlund und Calvin Steiner, Collage

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CH Media Entertainment Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"