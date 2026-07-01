RTL bestätigt: "Die Bachelors"-Wiedersehen kommt nicht im TV

Das Wiedersehen der aktuellen Staffel von Die Bachelors wird nicht im regulären TV-Programm zu sehen sein. RTL hat verkündet, dass die Reunion, in der Moderatorin Frauke Ludowig (62) die beiden Rosenkavaliere Sebastian Paul und Tim Reitz noch einmal trifft, ausschließlich auf der Streamingplattform RTL+ ausgestrahlt wird. Während das Finale am 9. Juli 2026 noch linear im Fernsehen läuft, erscheint die Wiedersehensshow bereits einen Tag früher – am 8. Juli ab 0 Uhr – im Stream. Das bestätigte eine Sendersprecherin gegenüber der Südwest Presse.

Für viele Fans dürfte das eine Enttäuschung sein, denn gerade in diesem Jahr ist die Neugier auf das Wiedersehen besonders groß. Sebastian hatte die Show vorzeitig verlassen, nachdem er sich in Kandidatin Nadja verliebt hatte – ein historischer Moment in der Geschichte des Formats. Nun brennen die Zuschauer auf die Frage, ob die beiden noch ein Paar sind. Auch der Ausgang von Tims Liebesgeschichte soll in der Sendung geklärt werden. Offizielle Informationen dazu gibt es bisher nicht, allerdings kursieren bereits Gerüchte: Sebastian und Nadja sollen sich demnach getrennt haben, während Tim sein Liebesglück nach der Show gefunden haben soll.

Für Gesprächsstoff sorgt auch ein Instagram-Post von Sebastian. Der Bachelor veröffentlichte Ende Juni ein Foto von sich in elegantem Anzug. Dazu schrieb er: "Es wurde heiß und spät." Ob er damit auf die Aufzeichnung des Wiedersehens anspielte, ließ er offen – doch das schicke Outfit und der Zeitpunkt des Beitrags ließen viele Fans spekulieren, dass die Reunion zu diesem Zeitpunkt bereits abgedreht war. Bekannt ist: Sebastian hatte in Folge acht der laufenden Staffel für einen radikalen Schnitt gesorgt, als er gleich vier Kandidatinnen auf einmal nach Hause schickte, um sich ganz auf Nadja konzentrieren zu können.

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RTL Sebastian (l.) und Tim, "Die Bachelors" 2026

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RTL Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul und Nadja bei "Die Bachelors" 2026