Sebastian wirft alle raus: So reagieren die Bachelors-Girls

In Folge acht von Die Bachelors entscheidet sich Sebastian Paul für radikale Ehrlichkeit: Er sucht das offene Gespräch mit seinen verbliebenen Kandidatinnen und gesteht ihnen seine tiefen Gefühle für Nadja. Daraufhin verkündet der Leistungssportler, dass er sich von den übrigen Frauen verabschieden will – Katalina, Franzi, Lia und Josi fliegen aus der Show. Ein echter Kahlschlag, der die Kandidatinnen vor laufender Kamera sehr unterschiedlich traf.

Katalina zeigt Verständnis. Sie erklärt, sie habe sich natürlich gewünscht, dass sich bei ihr Gefühle entwickeln – jedoch sei es auch eine sehr schöne Erfahrung, den Anfang einer Liebe von außen zu beobachten. "Oft denkt man, in einer TV-Show ist alles gescriptet, aber wir haben gemerkt, wie die Gefühle entstehen. Wenn Nadja über dich redet, leuchten ihre Augen. Wenn du mit ihr bist, lächelst du", beschreibt die Münchner Studentin. Auch Miri, die zum Team von Bachelor Tim Reitz gehört, lobt: "Ich fand es richtig stark von ihm. Einfach ein Ehren-Move." Kandidatin Lia hingegen ist sichtlich enttäuscht von Sebastians Entscheidung.

Die 25-jährige Cloppenburgerin hat schon mehrfach erzählt, dass sie noch nie wirklich verliebt war und große Hoffnungen in die Show gesteckt hat. "So wie er sie anschaut, so hat er niemanden hier angeschaut", erkennt sie niedergeschlagen an. Auch Franzi macht keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung. "Es wäre natürlich schön, wenn ich die Person gewesen wäre, die Nadja gerade ist. Aber ich will auch nichts, was dann nicht echt gewesen wäre", betont sie. Die 32-jährige Sekretärin scheint besonders frustriert zu sein, dass ihre Reise in der Show nun vorzeitig endet. "Warum passiert das genau dann, wenn ich jetzt teilnehme?", klagt sie und scherzt: "Also, Tim, du kannst dich ja gerne bei mir melden!"

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL "Die Bachelors"-Kandidatinnen Lia und Katalina

RTL "Die Bachelors"-Kandidatinnen Franzi und Josi