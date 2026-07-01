Vanessa Stehler kann sich nach der Geburt nicht schonen

Kaum ist das Baby auf der Welt, hat der Alltag Vanessa Stehler wieder zurück. Das Model teilte nun auf Instagram ganz offen mit, wie ihr Wochenbett nach der Geburt ihres zweiten Kindes wirklich aussieht – und das ist weit entfernt von der klassischen Auszeit. Als ein Fan sie fragte, wie lange sie sich vom Haushalt fernhält, antwortete sie ehrlich: Schon seit dem dritten Tag nach der Geburt räumt sie wieder die Spülmaschine ein, kocht Essen, wischt durchs Bad und wechselt die Bettwäsche. Ein Wochenbett, wie es eigentlich empfohlen wird, ist für sie schlicht nicht möglich. Auch wenn sie sich zunächst vorgenommen hatte, "mindestens 14 Tage wirklich gar nichts zu machen".

Der Grund dafür ist ihr gemeinsames Leben mit ihrem Mann Philipp Stehler (38), das wenig Spielraum für vollständige Auszeiten lässt. "Philipp und ich haben uns für ein Leben entschieden, in dem wir beide selbstständig sind, mehrere Unternehmen führen und zusätzlich den Hof haben. Da gibt es einfach immer etwas zu tun, sodass man nicht komplett ausfallen kann", schreibt sie. Sie betont dabei, dass sie ihren Partner nicht alles allein überlassen möchte, der ohnehin schon viel übernehme – vom Hofmanagement bis hin zur Betreuung ihres dreijährigen Sohnes Tommi.

Büroarbeit und Handy hat sie zumindest auf ein Minimum reduziert, ganz ohne Arbeit kommt sie aber nicht aus. Mit einer klaren Prise Sarkasmus richtet sie sich dabei auch an die Gesellschaft: "Danke an das System, in dem wir leben – NICHT!" Wenn sie merkt, dass es zu viel wird, legt sie sich hin – die Balance zwischen Erholung und Alltag versucht sie so gut es geht zu finden. Vanessa und Philipp hatten die Geburt ihres zweiten Kindes Ende Juni selbst auf Instagram bekannt gegeben. Ihr Baby, ein kleines Mädchen, ist nun die jüngste Ergänzung der Familie – und Bruder Tommi durfte sie als einer der Ersten im Krankenhaus willkommen heißen.

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Instagram / vanessastehler Vanessa Stehler mit ihrem Baby, Juni 2026

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Schauspieler

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehlers Frau Vanessa mit ihren beiden Kindern, Juni 2026