Letztes Ultraschallbild? Philipp Stehlers Baby kommt bald

Es wird ernst für Philipp Stehler (37) und seine Partnerin Vanessa: Das Paar erwartet in Kürze seine Tochter – der Baby-Countdown läuft auf Hochtouren. Jetzt hat Philipp auf Instagram ein rührendes Update geteilt und dabei sowohl ein neues Ultraschallbild als auch Fotos gepostet, auf denen er liebevoll Vanessas Babybauch im Freien küsst. Besonders beeindruckend ist das Ultraschallfoto, auf dem das Gesicht des kleinen Mädchens deutlich zu erkennen ist – ein emotionaler Moment für die werdenden Eltern.

Dazu schrieb der Influencer: "Heute haben wir vielleicht schon das letzte Ultraschallbild bekommen, bevor wir unser Mädchen im Arm halten, wer weiß. Auf jeden Fall ist das Bild wahnsinnig gut gelungen, und wir sind hin und weg von unserer Kleinen!" Gleichzeitig verriet er, dass die Vorfreude auch von einer wachsenden Nervosität begleitet wird: "Meine Nervosität steigt dann doch so langsam und ich überlege ständig, wie es wohl sein wird, diese Vater-Tochter-Beziehung. Anders als bei Tommi oder relativ ähnlich? Ist dann doch nochmal etwas anderes, wenn man eine Tochter bekommt, finde ich. Ich mache mir jetzt schon Sorgen um später, wenn sie eine junge Frau ist."

Vor Kurzem ließ Philipp aber noch tiefer blicken. In einer Fotoreihe mit seinem Sohn Tommi schwärmte er von den letzten Tagen vor der Geburt und nannte diese Zeit "für uns zwei wahrscheinlich die intensivste Phase bisher". Philipp machte auch klar, dass er Vanessa jetzt so gut wie möglich den Rücken freihält: "Natürlich versuche ich, Vanessa so viel Entlastung wie möglich zu gewähren." Gleichzeitig zeigte sich, wie sehr ihn die Nähe zu seinem Sohn gerade mitnimmt. "Ich würde am liebsten nie wieder etwas anderes tun, als von morgens bis abends Zeit mit Tommi zu verbringen. Das schweißt uns gerade nochmal ganz anders zusammen", schrieb er.

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Instagram / philipp_stehler Philipp und Vanessa Stehler, Mai 2026

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Instagram / vanessastehler Philipp und Vanessa Stehler, Januar 2026

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler teilt süße Vater-Sohn-Momente, Mai 2026.