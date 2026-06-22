Tränen: Philipp und Vanessa Stehler begrüßen zweites Baby

Für Philipp Stehler (38) und seine Frau Vanessa ist es ein ganz besonderer Moment: Der frühere Die Bachelorette-Kandidat ist zum zweiten Mal Vater geworden. Das Paar teilte die freudige Nachricht auf Instagram mit einem emotionalen Video, das im Krankenhaus aufgenommen wurde. Zu sehen ist, wie ihr dreijähriger Sohn Tommi zum ersten Mal auf seine kleine Schwester trifft – ein Moment, der kaum jemanden kaltlassen dürfte: "Seine kleine Schwester! Stolzer könnten wir nicht sein!"

"Auf diesen Moment kann man sich nicht vorbereiten... Unser Sohn sieht zum ersten Mal unsere Tochter", schreiben die frischgebackenen Eltern zu dem Clip. Auch für seine Partnerin hatte Philipp bewegende Worte übrig: "Und stärker hättest du nicht sein können, Vanessa. Das mit Abstand schönste Video, was ich jemals aufgenommen habe!" In der Kommentarspalte häufen sich seither die Glückwünsche – und die Community feiert das nun vierköpfige Familienglück. Bereits im Februar hatte das Paar bekanntgegeben, dass es ein zweites Kind erwartet. Seitdem hielten beide die Fans regelmäßig auf dem Laufenden.

Philipp war 2015 in der RTL-Kuppelshow "Die Bachelorette" zu sehen, in der er um das Herz von Alisa Persch kämpfte und den dritten Platz belegte. Weitere TV-Präsenz sammelte er später unter anderem bei Bachelor in Paradise. Seine große Liebe fand er dann jedoch fernab der Kameras: Mit Vanessa machte der Schauspieler seine Beziehung Ende 2020 öffentlich, im Frühjahr 2023 heirateten die beiden an ihrem dritten Jahrestag. Kurz darauf kam Sohnemann Tommi auf die Welt.

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehlers Frau Vanessa mit ihren beiden Kindern, Juni 2026

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Instagram / philipp_stehler Vanessa und Philipp Stehler im Juni 2026

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Instagram / philipp_stehler Philipp und Vanessa Stehler, Mai 2026