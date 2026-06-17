Philipp und Vanessa Stehler bereiten sich auf Geburt vor

Der Moment rückt näher: Realitystar Philipp Stehler (38) und seine Frau Vanessa befinden sich nach über 40 Schwangerschaftswochen im finalen Baby-Countdown. Auf Instagram teilte Philipp jetzt ehrliche Einblicke in die Gefühlslage des Paares – inklusive eines Videos, das zeigt, wie sich das Baby in Vanessas Bauch bewegt. Die Bilder und Clips zeigen eine hochschwangere, sichtlich erschöpfte Vanessa. Das Fazit der beiden ist dabei eindeutig: "Unser Status: Es könnte jederzeit losgehen!", schreibt Philipp unter den Post.

In seinem langen Statement auf Instagram nimmt der Realitystar kein Blatt vor den Mund. "Nach 40 Wochen Schwangerschaft kommt hier der Reality Check. Ich glaube, man sieht uns an, dass die gemeinsame Schwangerschaft Nummer zwei auch ihre Spuren hinterlassen hat. Das darf sie aber auch!", schreibt er. Er betont dabei, dass zwar die Frau den Großteil trage, der Mann aber dennoch eine wichtige Rolle spiele: "Unterstützen so gut es geht und natürlich unseren ersten Sohn in Schach halten." Auch zur Frage, warum die zweite Schwangerschaft anstrengender wirke als die erste, hat Philipp eine Theorie: Die Natur lösche bei Frauen Schmerz und Anstrengung nach der Geburt gewissermaßen aus – damit man sich gern an weitere Kinder wagt.

Philipp und Vanessa sind bereits Eltern eines gemeinsamen Sohnes. Für das Paar ist es demnach das zweite Kind. Philipp ist vor allem durch seine Auftritte im Reality-TV bekannt geworden. Beiden ist es nach eigener Aussage wichtig, ihren Followern auf Social Media möglichst authentische Einblicke in ihren Alltag zu geben – auch wenn die Welt der sozialen Medien dazu neige, "alles etwas leichter und schöner aussehen zu lassen", wie Philipp in seinem Post schreibt.

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Instagram / philipp_stehler Vanessa und Philipp Stehler im Juni 2026

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Instagram / vanessastehler Vanessa und Philipp Stehler mit ihrem Sohn

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Instagram / vanessastehler Philipp und Vanessa Stehler, Januar 2026