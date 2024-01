Vanessa Stehler fühlt sich mit After-Baby-Body pudelwohl

Sie öffnet sich. Vanessa Stehler könnte wohl kaum glücklicher sein. Im vergangenen Jahr wurden die Influencerin und ihr Mann Philipp (35) erstmals Eltern. Ihre kleine Familie zelebrieren sie seither mit regelmäßigen Schnappschüssen im Netz. Jedoch hat sich mit der Geburt auch einiges im Leben der Beauty verändert – so auch ihr Körper. Obwohl das anfangs nicht leicht für sie war, sieht es inzwischen schon anders aus: Vanessa fühlt sich nach der Schwangerschaft nun wieder wohl in ihrer Haut.

In ihrer Instagram-Story teilt die Neu-Mama einen Schnappschuss in Unterwäsche und schreibt dazu: "Sieben Monate nach der Geburt." Dabei ist ihr sichtlich anzusehen, wie zufrieden sie mit ihrem After-Baby-Body zu sein scheint. Doch das war wohl nicht immer der Fall: "Ich hatte ein wenig Bedenken, wie mein Körper so nach der Schwangerschaft sein wird. Es ist nicht alles wie vorher, aber ich fühle mich mittlerweile echt wieder wohl." Letztlich will Vanessa mit ihrem Post jedoch eins klarmachen: "Weg mit den Ängsten. Ein Kind zu bekommen, ist das Schönste auf der Welt."

Zuletzt machten Vanessa und ihr Liebster mit ihrem privaten Familienglück auf sich aufmerksam: Denn sie erfüllten sich einen großen Traum. "Es ist offiziell. Familie Stehler zieht auf den eigenen Hof!", verkündete die Blondine überglücklich im Netz. Dazu teilte sie ein Video, mit dem sie einen ersten Einblick in das Anwesen gewährte.

Instagram / vanessastehler Vanessa und Philipp Stehler, 2023

Instagram / vanessastehler Vanessa und Philipp Stehler mit ihrem Kind

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler, Schauspieler

