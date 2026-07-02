So funktioniert Stillen von zwei Kindern bei Vanessa Stehler

Vanessa Stehler ist seit Kurzem zweifache Mama – und gibt nun ganz offen Einblicke in ihren Alltag als stillende Mutter von zwei Kindern. Das Model stillt nicht nur sein Neugeborenes, sondern auch seinen dreijährigen Sohn Tommi weiterhin. Seit die kleine Schwester Lilli Anneliese auf der Welt ist, möchte Tommi sogar häufiger trinken als zuvor. "Vor der Geburt habe ich ihn eigentlich nur noch maximal einmal mittags und ein- bis zweimal nachts gestillt. Seit die Kleine da ist, ist es tatsächlich wieder etwas mehr geworden, weil er natürlich sieht, dass sie gestillt wird, und dann auch möchte", erklärt Vanessa in ihrer Story.

Eifersucht möchte die Influencerin dabei unbedingt vermeiden – weshalb sie Tommi bewusst weiter an die Brust lässt. Dabei hat sie eine klare Reihenfolge etabliert: Die Kleine trinkt immer zuerst, Tommi danach. "So bin ich einfach sicher, dass sie alles bekommt, was sie braucht", schildert Vanessa. Gerade nachts sitze sie oft mit beiden Kindern da und stille sie gleichzeitig – was ihr natürlich noch weniger Schlaf lässt. Anfangs habe sie sich gesorgt, ob ihre Milch überhaupt für beide reichen würde. Inzwischen könne sie jedoch beruhigt sagen: "Beide bekommen genau das, was sie brauchen." Die Kleine habe bereits gut zugenommen und alles spiele sich langsam ein. Trotzdem macht Vanessa keinen Hehl daraus, wie viel Kraft das kostet: "Manchmal fühlt es sich so an, als wäre Stillen allein schon ein Vollzeitjob. Es ist unglaublich kräftezehrend und kostet sehr viel Energie."

Für Vanessa, vor ihrer Ehe mit Philipp Stehler (38) unter dem Namen Vanessa Ciomber bekannt, ist das Stillen ihrer Kinder stets eine Herzensangelegenheit. "Für mich persönlich ist das Stillen etwas, das mir unglaublich wichtig ist. Ich möchte meinen Kindern diesen Start ermöglichen, weil Muttermilch einfach viele Vorteile mit sich bringt", betont sie. Trotz aller Anstrengung zieht die Zweifachmama auch viel Kraft aus dieser besonderen Zeit mit ihren Kindern: "Sowohl körperlich als auch mental ist das wirklich anstrengend, aber auch SO UNFASSBAR schön!"

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AEDT / SplashNews.com Philipp Stehler und Vanessa Ciomber

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehlers Frau Vanessa mit ihren beiden Kindern, Juni 2026

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Instagram / vanessastehler Vanessa Stehler vor der Geburt ihres zweiten Kindes, Juni 2026