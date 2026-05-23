Kurz vor Geburt: Philipp Stehler durchlebt intensivste Phase

Für Philipp Stehler (37) und seine Frau Vanessa, die gemeinsam einen Hof gekauft haben, rückt nun ein weiterer ganz besonderer Moment näher: Die Geburt ihrer Tochter steht unmittelbar bevor. Der Realitystar genießt die verbleibende Zeit als dreiköpfige Familie in vollen Zügen. Auf Instagram teilt er eine Fotoreihe, die ihn gemeinsam mit seinem Sohn Tommi zeigt. Dabei gewährt Philipp seinen Followern einen tiefen Einblick in seine aktuelle Gefühlswelt – und beschreibt diese Tage als die intensivste Phase, die er bisher erlebt hat.

"Das ist für uns zwei wahrscheinlich die intensivste Phase bisher. Die Geburt unserer Prinzessin steht unmittelbar bevor, natürlich versuche ich Vanessa so viel Entlastung wie möglich zu gewähren", schrieb er zu dem Beitrag. Besonders die intensive Zeit mit seinem Sohn bewegt ihn dabei sehr. "Ich würde am liebsten nie wieder etwas anderes tun, als von morgens bis abends Zeit mit Tommi zu verbringen. Das schweißt uns gerade nochmal ganz anders zusammen", resümierte Philipp. Gleichzeitig stimmt ihn der Gedanke nachdenklich: "Es macht mich allerdings nachdenklicher und traurig, dass so viel Zeit mit seinem Kind absoluter Luxus ist heutzutage."

Dass das zweite Kind ein Mädchen wird, hatte das Paar vor einigen Wochen auf Instagram bekanntgegeben. Vanessa hatte die Neuigkeit damals mit einem Beitrag geteilt, der einen Umschlag mit einer Karte zeigte, auf der "Team Girl" zu lesen war. Philipp Stehler wurde einem breiteren Publikum im Jahr 2015 durch seine Teilnahme an der dritten Staffel der RTL-Show Die Bachelorette bekannt und ist seit 2023 mit Vanessa verheiratet. Gemeinsam sind die beiden bereits Eltern des kleinen Tommi, der mit der Ankunft seiner Schwester bald kein Einzelkind mehr sein wird.

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Hauter,Katrin Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, Mai 2023

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Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler teilt süße Vater-Sohn-Momente, Mai 2026.

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Instagram / vanessastehler Vanessa und Philipp Stehler mit ihrem Sohn