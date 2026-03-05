Philipp und Vanessa Stehler verkünden das Babygeschlecht

Philipp Stehler (37) und seine Frau Vanessa haben süße Nachrichten für ihre Fans: Nach Sohn Tommi erwartet das Paar ein weiteres Kind – und nun steht auch fest, dass es ein Mädchen wird! Die beiden teilten ihre Freude über das Babygeschlecht auf Instagram mit ihren Followern. In einer Bilderreihe ist ein Schnappschuss zu sehen, der einen Umschlag mit einer Karte zeigt, auf der "Team Girl" zu lesen ist. "Leute, ich kann es echt immer noch nicht glauben... Ich bekomme einfach Verstärkung!", schrieb die Schwangere zu dem Post.

Zusätzlich zu den Fotos teilte das Paar auch einen emotionalen Videoclip, in dem die Reaktion der beiden auf die Nachricht zu sehen ist. Mit Tränen in den Augen zeigten sich Philipp und Vanessa sichtlich gerührt von der Neuigkeit. "Alles wäre in Ordnung, aber das ist doch krass", sagte der Schauspieler in dem Video, woraufhin Vanessa antwortete: "Richtig schön." Die Babynews selbst hatten die beiden bereits Ende Januar öffentlich gemacht. Damals posteten sie einen Clip, in dem Vanessa ihrem Mann ein Ultraschallbild überreichte und beide freudestrahlend in die Kamera schauten. Dazu schrieben sie: "Wir wollen euch da etwas erzählen… Habe wieder einen Volltreffer gelandet. Die Stehler-Gang wächst."

Schon vor rund zwei Jahren haben die beiden einen großen Lebenstraum verwirklicht. Damals zogen sie mit Sohn Tommi auf ihren eigenen Hof in Niedersachsen, zwischen Berlin und Hamburg. "Es ist offiziell. Familie Stehler zieht auf den eigenen Hof!", verkündete Vanessa damals voller Freude auf Instagram und zeigte erste Eindrücke von ihrem neuen Zuhause – inklusive großer Weiden und Stallungen. Für das Paar war damit ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Beide sind auf dem Land aufgewachsen und teilen seit ihrer Kindheit die Liebe zu Pferden. "Wir können es kaum erwarten, unsere Träume hier zu verwirklichen, denn die Anlage hat großes Potenzial", schwärmte Vanessa damals überglücklich.

Instagram / vanessastehler Philipp und Vanessa Stehler, Januar 2026

Instagram / vanessastehler Vanessa Stehler, Februar 2026

Instagram / vanessastehler Vanessa und Philipp Stehler mit ihrem Sohn

