Verraten: So heißt die Tochter von Vanessa & Philipp Stehler

Philipp Stehler (38) und seine Ehefrau Vanessa Stehler lassen ihre Community jetzt an einem ganz besonderen Detail ihres Familienglücks teilhaben: Das Paar hat auf Instagram verraten, wie ihre neugeborene Tochter heißt. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Lilli Anneliese Stehler und macht die kleine Familie damit komplett. Nach der Geburt im Krankenhaus blieben die frischgebackenen Zweifacheltern nur wenige Stunden vor Ort und fuhren dann gemeinsam mit ihrem Baby wieder nach Hause. Mit ihrem emotionalen Posting zeigen der Realitystar und das Model, wie glücklich sie über ihr neues Familienmitglied sind.

Vor allem Vanessa teilte ihre Gefühle nach der Geburt offen mit ihren Followern. Zu einem Foto ihrer Tochter schrieb die Influencerin auf der Plattform: "Ich bin immer noch so unfassbar überwältigt, unsere Tochter endlich in den Armen halten zu können!" Außerdem verriet sie, dass die Entbindung fast genauso verlaufen sei, wie sie es sich ausgemalt hatte: "Ich bin so glücklich und stolz darauf, wie wir die Geburt gemeistert haben. Ich hatte genaue Vorstellungen davon, wie alles ablaufen soll, und tatsächlich ist fast alles so gekommen, wie ich es mir gewünscht habe!"

Für Philipp und Vanessa ist die kleine Lilli Anneliese das zweite gemeinsame Kind. Ihr Sohn Tommi durfte seine Schwester bereits kurz nach der Entbindung im Krankenhaus kennenlernen. Der emotionale Moment wurde in einem Video festgehalten und sorgte bei vielen Fans der beiden für gerührte Reaktionen. In den vergangenen Jahren gaben Philipp und Vanessa immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag und zeigen damit, wie wichtig ihnen ihre gemeinsame Zeit ist – nun mit einem weiteren kleinen Mitglied, das den Alltag der Familie noch ein Stück lebendiger macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / philipp_stehler Vanessa und Philipp Stehler im Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessastehler Vanessa Stehler mit ihrem Baby, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehlers Frau Vanessa mit ihren beiden Kindern, Juni 2026