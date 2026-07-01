Zwei Jahre Beziehung: Jacqueline Siemsen ist wieder Single

Nach zwei Jahren in einer Beziehung ist Jacqueline Siemsen wieder Single. Die 36-jährige Temptation Island-Bekanntheit hat das Liebes-Aus nun öffentlich gemacht – und das ohne Drama. In einem Interview gegenüber BestFans gibt sie offen zu, dass das Ende der Beziehung nicht leicht war, aber eben auch ohne öffentliche Schlammschlacht verlaufen sei. Stattdessen wolle die Content Creatorin, die zuletzt zwischen Deutschland und ihrer Wahlheimat Zypern pendelte, nun wieder stärker bei sich selbst ankommen.

Gegenüber BestFans beschreibt Jacqueline, wie sie die Trennung für sich einordnet: "Natürlich war das erst einmal nicht einfach. Zwei Jahre Beziehung hinterlassen Spuren. Aber es gab keinen Streit und kein großes Drama. Manchmal merkt man einfach, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Heute versuche ich vor allem, nach vorne zu schauen." Sie gibt dabei auch zu, dass sie sich in der Beziehung zeitweise selbst aus den Augen verloren habe: "Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und sich regelmäßig zu fragen, ob man noch glücklich ist." Den Sommer sieht sie nun als Chance für einen Neustart – und lässt dabei auch die Möglichkeit auf neue Flirts offen: "Ich möchte wieder mehr Spaß haben, Dinge ausprobieren und das Leben genießen. Der Sommer steht vor der Tür, da ergibt sich sicher der eine oder andere Flirt."

Jacqueline Siemsen wurde einem breiteren Publikum durch ihre Teilnahme an "Temptation Island" bekannt. Ihr Ex-Freund, mit dem sie Ende Mai auf dem World Club Dome in Frankfurt erstmals öffentlich aufgetreten war, ist nun Geschichte – ebenso wie ihre Beziehung zu dem Realitystar Calvin Kleinen (34), die ihr vorausgegangen war. Jacqueline war nun gut zwei Jahre mit dem neuen Partner zusammen, bevor auch diese Beziehung ihr Ende fand.

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Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Teilnehmerin

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Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen und ihr Partner im September 2024

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Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Teilnehmerin

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