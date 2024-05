Calvin Kleinens Ex Jacqueline Siemsen ist wieder vergeben

Jacqueline Siemsen ist wieder in festen Händen. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin hatte in den vergangenen Jahren ein turbulentes Liebesleben. 2020 war sie kurz mit Calvin Kleinen (32) zusammen, zwei Jahre später datete sie den ehemaligen DSDS-Kandidaten Jannik Rubeck. Doch keine Liaison hielt wirklich lange. Jetzt macht Jacky öffentlich, dass sie seit drei Monaten wirklich glücklich vergeben ist. "Vor drei Monaten hatte ich nicht wirklich mehr daran geglaubt, dass es jemanden geben würde, der 'anders' hinter meine Fassade gucken würde, der nicht in Schubladen denkt, der aufrichtig fühlt und mich nimmt, wie ich bin", schildert sie unter einem Instagram-Foto, auf dem sie die Hand eines Mannes hält.

Um wen es sich bei Jackys Freund handelt, ist unklar. Sie zeigt bisher weder sein Gesicht noch verrät sie seinen Namen. Der Unbekannte gibt ihr jedoch große Sicherheit. Sie könne sich bei ihm öffnen und habe keine Angst, Gefühle zuzulassen. Sie vermisse ihn sogar, wenn sie sich gerade erst gesehen haben. Außerdem spüre sie "ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit, wenn ich in den Arm genommen werde. Ein Gefühl, was ich lange nicht mehr gespürt habe und durch dich angekommen bin." Zudem widmet die Hypnose-Coachin ihrem Liebsten in dem Post noch die magischen drei Worte "Ich liebe dich".

Jackys Fans sind von dem Liebes-Outing total begeistert. "Ich wusste es sofort. Mehr als verdient, du schöne Seele", schreibt eine Userin. Eine andere hat jedoch auch so ihre Zweifel: "Drei Monate, all das... Dann 'Ich liebe dich' und es war doch nur Lovebombing. Ich wünsche dir, dass es wirklich so bleibt." Die OnlyFans-Creatorin kommentiert daraufhin: "Ich habe mal gehört, es gibt Liebe auf den ersten Blick."

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, ehemalige "Are You The One?"-Teilnehmerin

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Teilnehmerin

