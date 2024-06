Gewaltvorwurf: Jacky macht sich für Walentina Doronina stark

Vor wenigen Tagen erhob Walentina Doronina (24) schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Can Kaplan – der Unternehmer soll ihr gegenüber körperliche Gewalt angewandt haben. Jacqueline Siemsen steht ihrer Reality-TV-Kollegin in dieser schweren Zeit bei. "Man muss nicht alleine sein. Toxische Beziehungen gehören zu den schlimmsten psychischen Erfahrungen", stellt die Temptation Island-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story klar. Es sei wichtig, mit solchen Erlebnissen an die Öffentlichkeit zu gehen und rechtliche Schritte einzuleiten. "Leider schafft man es nur sehr schwer oder sehr spät, sich zu lösen", schildert Jacky und betont: "Ich bin stolz auf Walentina, dass sie weiterhin stark ist. Was ihr widerfahren ist, sollte keinem passieren."

Sie selbst habe in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit einer ähnlichen Situation machen müssen. "Das ist absolut nicht schön", macht die Blondine deutlich. Ihr sei es wichtig, dass Frauen füreinander einstehen und auch über solch heikle Themen öffentlich sprechen, um Grenzen aufzuzeigen. "Ich möchte damit einfach zeigen, dass Frauen ihren Mund aufmachen sollten und Nein sagen können zu allen Dingen, die sie nicht möchten", resümiert Jacky. Was genau zwischen Walentina und Can vorgefallen sei, gehe sie allerdings nichts an – sie wolle keine Partei ergreifen.

Erstmals ging Walentina am vergangenen Montag mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Auf Instagram postete sie ein Video, in dem sie sowohl glückliche Momente aus der Beziehung als auch Fotos zahlreicher Verletzungen einblendete. "Ich war blind vor Liebe", schrieb sie dazu. Wenige Tage später präzisierte sie die Anschuldigung noch einmal: Can soll sie jeden Tag geschlagen haben.

