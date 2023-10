Sommerhaus-Eklat: Jacky Siemsen glaubt Walentina und Can!

Sie sagt ihre Meinung! Walentina Doronina (23) und Can Kaplan sorgen im Sommerhaus der Stars momentan ordentlich für Furore. Ständig ecken sie bei ihren Mitstreitern an. Doch auch nach den Dreharbeiten herrscht noch lange keine Ruhe: Die beiden Turteltauben behaupten, während des Drehs von einem anderen Teilnehmer geschlagen worden zu sein. Nun schätzt ihre Freundin Jacqueline Siemsen für Promiflash ein, ob Walentina die Wahrheit sagt!

Gegenüber Promiflash nimmt die einstige Temptation Island-Verführerin ihre TV-Kollegin in Schutz: "Walentina ist keine Person, die sich Lügen ausdenken muss." Vor allem bei einem so ernsten Thema würde die Ex on The Beach-Teilnehmerin niemals lügen, erklärt Jacky. "Geschlagen werden ist das Respektloseste, was man einem Menschen entgegenbringen kann und dafür sollten diese Menschen Konsequenzen tragen", schimpft sie.

Zudem erklärt sie Walentinas Verhalten im Sommerhaus und warum diese immer überall anecke: "Menschen wie Walentina lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen und mit so einem Verhalten kommen viele nicht klar." Dennoch stellt Jacky auch klar, dass im Fernsehen einiges überspitzt dargestellt wird: "Es geht ja um Sendezeit, und nur wer laut ist, wird gehört und gesehen."

RTL Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan im Sommerhaus 2023

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Teilnehmerin

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan, TV-Persönlichkeiten

