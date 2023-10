TV-Freundin sicher: Walentina Doronina fährt keine Strategie

Das Sommerhaus der Stars sorgt mal wieder für Drama vom Feinsten. Es wird gebeeft, was das Zeug hält – lautes Geschrei und fiese Beleidigungen inklusive. Ganz vorn dabei: Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan. Das Paar gibt seine ungefilterte Meinung zu allem ab und eckt dabei nur zu gerne bei seinen Mitstreitern an. Nun verrät eine Freundin von Walentina gegenüber Promiflash, was es damit auf sich hat.

Im exklusiven Promiflash-Interview steht Jacqueline Siemsen nun Rede und Antwort. Fährt Walentina eine Strategie, um Schlagzeilen zu landen? "Strategie würde ich es nicht nennen. Sie ist wie sie ist und dadurch, wie sie ist, eckt sie überall an", erklärt die ehemalige Temptation Island-Verführerin. Walentina lasse sich nicht die Butter vom Brot nehmen – und damit würden viele nicht klarkommen: "Die meisten haben vorne herum immer eine große Fresse und können hinten herum aber nicht ihren Mann stehen."

Laut Jacqueline werden manche Szenen im TV absichtlich überspitzt dargestellt: "Es geht ja um Sendezeit und nur wer laut ist, wird gehört und gesehen." Allerdings denkt der Realitystar auch, dass einige die Blondine aufgrund ihrer Art meiden werden. "Walentina wird ihren Weg machen, wie bisher auch. Und gefallen muss man niemanden außer sich selbst", betont sie dennoch im Gespräch.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

