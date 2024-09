Jacqueline Siemsen macht ihre neue Liebe im Netz öffentlich

Jacqueline Siemsen möchte nun mit aller Welt ihr Liebesglück teilen. Ende Mai verriet die Ex von Calvin Kleinen (32) wieder in einer Beziehung zu sein. Wer der Mann an ihrer Seite ist, hielt sie jedoch streng geheim – bis jetzt! Denn nun zeigt sich die einstige Temptation Island-Verführerin das erste Mal auf ihrem Instagram-Profil mit ihrem Herzblatt. Auf dem Foto geben sich die Blondine und ihr Freund auf dem World Club Dome, einem großen Musikfestival in Frankfurt am Main, einen dicken Schmatzer – und beenden damit das Versteckspiel.

Zu dem Foto schreibt Jacqueline total verliebt: "Das Beste, was mir je passiert ist." In der Kommentarspalte unter dem süßen Schnappschuss freuen sich die Fans und Freunde der Blondine über das Liebesglück. "Schön, dich so glücklich zu sehen", schreibt eine Nutzerin und auch TV-Sternchen Roxy Zinger lässt ihrer Freude freien Lauf und kommentiert: "Ich freue mich so doll für dich. Du hast es einfach verdient. Alles, alles Liebe an euch."

Als die Reality-TV-Bekanntheit die Beziehung Ende Mai bekanntgab, war sie bereits seit drei Monaten in festen Händen, wie sie damals auf Instagram verriet. Mit einem Foto, auf dem die Blondine die Hand eines unbekannten Mannes hält, machte sie ihre Liebe publik. "Vor drei Monaten hatte ich nicht wirklich mehr daran geglaubt, dass es jemanden geben würde, der 'anders' hinter meine Fassade gucken würde, der nicht in Schubladen denkt, der aufrichtig fühlt und mich nimmt, wie ich bin", schrieb sie unter den Schnappschuss.

Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Teilnehmerin

