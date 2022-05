Ist Jannik Rubeck etwa bald wieder in festen Händen? Vergangenes Jahr geriet der Ex-Pornostar durch seine Beziehung zu der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin Gisele Oppermann (34) in den Fokus der Öffentlichkeit. Knapp einen Monat waren der ehemalige DSDS-Teilnehmer und das Model ein Paar. Nun scheint der Musiker mit der nächsten Reality-TV-Dame anzubandeln: Jacqueline Siemsen. Im Promiflash-Interview verrieten Jannik und Jacqueline, wie es zu ihrem Kennenlernen kam.

"Wir haben uns beide Mitte letztes Jahr kennengelernt und seither über Social Media kommuniziert", plauderte Jannik gegenüber Promiflash aus. Er und die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin würden sich von Beginn an gut verstehen. Zu einem persönlichen Treffen sei es auch schon gekommen. "Wir haben uns im Februar zwei Tage in einem Wellness-Spa getroffen und eine schöne Zeit gehabt", teilte er mit. Die Entfernung zwischen ihnen sei jedoch nervig.

Von einer Beziehung sei bisher jedoch noch nicht die Rede. "Wir mögen uns supergerne, es macht immer Spaß, wenn wir uns hören oder über Zoom sehen", verriet der Social-Media-Star. Doch besteht die Chance auf eine gemeinsame Zukunft? "Größere Chancen hätte er, wenn Jannik sich den Oberlippenbart wegmachen würde", lachte Jacqueline. Der ehemalige DSDS-Kandidat warf ein, dass sie sich bisher noch nicht gut genug kennen würden und Gefühle sich via Internet nur schwer entwickeln können: "Es ist bisher tatsächlich nur Onlinedating und die Kennenlernphase."

Doch der Grundstein für eine Beziehung scheint zu bestehen. Die TV-Bekanntheiten verstehen sich blendend. "Ich mag an ihm seinen Humor, seine lustige Art und dass er immer direkt und ehrlich ist", erzählte die einstige Are You The One?-Teilnehmerin. "An ihr mag ich total ihre Witze und wenn sie nach meinen Witzen erschrocken schaut. Dass sie spontan und meistens gut gelaunt ist", plauderte Jannik aus.

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, Reality-TV-Star

Instagram / jannikrubeckoffiziell Jannik Rubeck, 2020

Instagram / jacqueline.siemsen Jacqueline Siemsen, ehemalige "Are You The One?"-Teilnehmerin

Instagram / jannikrubeckoffiziell Jannik Rubeck, Ex-DSDS-Teilnehmer

