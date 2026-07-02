Cillian Murphys stilles Drama erobert gerade Amazon Prime

Zwei Jahre nach dem Oscargewinn für seine Hauptrolle in Christopher Nolans (55) Blockbuster "Oppenheimer" ist Cillian Murphy (50) mit einem ganz anderen Film zurück in den Streaming-Charts. Das leise Drama "Kleine Dinge wie diese" ist seit Kurzem im Abo von Amazon Prime verfügbar – und das mit beachtlichem Erfolg: Aktuell zählt der Film dort zu den beliebtesten Dramen und belegt derzeit Platz 6 der entsprechenden Trending-Charts. Viele Zuschauer dürften das erste Mal überhaupt von dem Film hören, denn in Deutschland lief er nach seiner Premiere nie im Kino, sondern wurde ausschließlich fürs Heimkino veröffentlicht.

In dem Drama, das auf einem Roman der irischen Schriftstellerin Claire Keegan basiert, spielt Cillian die Rolle des Familienvaters Bill Furlong. In seiner kleinen Heimatstadt stößt er auf dunkle Geheimnisse hinter den Mauern eines örtlichen Klosters – und muss sich mit den weitreichenden Konsequenzen auseinandersetzen, die diese Entdeckung für ihn und sein Umfeld mit sich bringt. Regie führte Tim Mielants, bekannt durch die Serie "Steve". Anders als bei typischen Hollywoodproduktionen verzichtet "Kleine Dinge wie diese" auf große Gefühlsausbrüche und setzt stattdessen auf subtile Gesten und die kleinen Feinheiten des Alltags – das emotionale Innenleben von Cillians Figur erschließt sich dem Zuschauer vor allem durch Mimik und Kontext.

Cillian feierte seinen internationalen Durchbruch einst mit dem Horrorfilm "28 Days Later" und wurde danach vor allem durch seine langjährige Hauptrolle in der Serie "Peaky Blinders" einem breiten Publikum bekannt. Mit "Oppenheimer" gelang ihm 2023 schließlich der Sprung in die allererste Liga Hollywoods – und der Oscargewinn als Bester Hauptdarsteller im Jahr 2024 bestätigte diesen Status. "Kleine Dinge wie diese" hatte seine Weltpremiere auf der Berlinale 2024 und trägt zu Cillians erfolgreicher Karriere bei.

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Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

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Getty Images Cillian Murphy und Christopher Nolan, 2024

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Imago Cillian Murphy, Schauspieler

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