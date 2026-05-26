Charlie Heaton glänzt im Ableger von "Peaky Blinders"

Das erste Bild ist da: Charlie Heaton (32) zeigt sich in seiner neuen Rolle in dem kommenden Spin-off der Erfolgsserie Peaky Blinders. Netflix und die BBC haben jetzt ein erstes Foto veröffentlicht, das den britischen Schauspieler als Charles Shelby zeigt. Der Stranger Things-Star spielt den kultivierten Sohn von Tommy Shelby (verkörpert von Cillian Murphy, 50) und Grace (verkörpert von Annabelle Wallis, 41). Die Serie spielt ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Wiederaufbau Birminghams zu einem brutalen Kampf von fast mythischen Ausmaßen wird. An Charlies Seite ist Jamie Bell (40) zu sehen, der seinen Halbbruder Duke Shelby verkörpert.

Laut der offiziellen Beschreibung hat Charles Shelby einen blutigen Krieg hinter sich, den er größtenteils hinter feindlichen Linien erlebt hat, und sucht nun nach einem normalen Leben. Er hat alle Verbindungen zur Peaky-Blinders-Gang und dem ausschweifenden Lebensstil der Shelbys gekappt – und seinen Halbbruder Duke seit Jahren nicht mehr gesehen. Zum Cast gehören außerdem Jessica Brown Findlay (36), Lashana Lynch (38) und Lucy Karczewski. Die Serie umfasst sechs Episoden à 60 Minuten und wird in Großbritannien auf BBC One und BBC iPlayer zu sehen sein, während der Rest der Welt sie auf Netflix streamen kann. Gedreht wird derzeit in und um die Digbeth Loc. Studios in Birmingham. Auch eine zweite Staffel ist bereits in Planung.

Charlie ist vor allem als Jonathan Byers aus der Netflix-Hitserie "Stranger Things" bekannt, in der er seit 2016 zu sehen ist. Das "Peaky Blinders"-Spin-off bringt ihn damit in ein weiteres großes Netflix-Projekt. Als Executive Producer begleitet zudem Serienstar Cillian beide Staffeln der neuen Serie – jener Schauspieler, der als Oberhaupt der titelgebenden Gangster-Familie in der Originalserie "Peaky Blinders" weltberühmt wurde. Im vergangenen Jahr wurde der ikonische Schauspieler sogar für seine Darstellung in "Oppenheimer" mit dem Oscar ausgezeichnet. Die Originalserie lief von 2013 bis 2022 und zählt zu den erfolgreichsten britischen Produktionen der jüngeren Fernsehgeschichte.

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Getty Images Charlie Heaton bei der Premiere von HBOs "Industry" Staffel 4 in New York

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Getty Images Jamie Bell im Mai 2019

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Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby im "Peaky Blinder"-Film