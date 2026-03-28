Cillian Murphy ist endlich zurück mit "Peaky Blinders"-Film

Nach dem Ende der sechsten Staffel im Jahr 2022 dürfen sich Peaky Blinders-Fans nun auf neues Material freuen. Seit vergangenem Freitag ist der Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" bei Netflix verfügbar, in dem Cillian Murphy (49) erneut in seine Paraderolle als Gangsterboss Tommy Shelby schlüpft. Die Handlung des Films setzt im Jahr 1940 in Birmingham an, wo Tommy mitten im Chaos des Zweiten Weltkriegs aus seinem selbst auferlegten Exil zurückkehrt. Da die Zukunft sowohl seiner Familie als auch des Landes auf dem Spiel steht, muss er sich seiner bisher zerstörerischsten Abrechnung sowie seinen eigenen Dämonen und seinem Vermächtnis stellen.

Neben Cillian kehren auch bekannte Gesichter aus der Serie zurück, darunter Stephen Graham, Sophie Rundle (37), Ned Dennehy, Packy Lee und Ian Peck. Frisches Blut bringen hingegen Rebecca (42) Ferguson, Barry Keoghan (33) und Tim Roth (64) ins Ensemble. Die Regie für den Film übernahm Tom Harper (46), während das Drehbuch erneut von Serienschöpfer Steven Knight (66) stammt. Im Interview mit dem Portal Serienjunkies plauderten Cillian und Rebecca nicht nur über ihre Lieblingsserien und die neue Figur, die die Schauspielerin verkörpert, sondern verrieten auch, was vom Set gestohlen wurde.

Die ursprüngliche Serie, die 2022 nach sechs Staffeln zu Ende ging, feierte ihre Weltpremiere stets bei BBC One und lief anschließend international bei Netflix. Bereits angekündigt ist eine Sequel-Serie, die in Zusammenarbeit von Netflix und der BBC entsteht und für die Steven Knight und Cillian als Produzenten tätig sind. Die neue Serie wird im Jahr 1953 in Großbritannien spielen und eine neue Generation der Shelby-Familie in den Fokus rücken, die in Birmingham eine bessere Zukunft aufbauen will, nachdem die Stadt im Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde. Bisher sind zwei Staffeln mit jeweils sechs einstündigen Episoden bestellt, allerdings stehen weder Besetzung noch Starttermin fest.

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Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

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Getty Images Tim Roth, Cillian Murphy, Rebecca Ferguson und Barry Keoghan bei der Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" in New York

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Netflix / ROBERT VIGLASKY PHOTOGRAPHY Barry Keoghan im "Peaky Blinders"-Film

Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby im "Peaky Blinder"-Film