Könnte Cillian Murphy zu "Peaky Blinders" zurückkehren?

Kommt Cillian Murphy (49) doch noch einmal als Tommy Shelby zurück? Nach dem Abschlussfilm Peaky Blinders: The Immortal Man, in dem der Anführer der Shelbys sein Schicksal findet, stellt sich genau diese Frage. Serienerfinder Steven Knight (66) lässt die Hoffnung jedenfalls aufglimmen. Gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly sagte er wörtlich: "Er könnte zurückkehren." Und er legte nach: "In 'Peaky' kannst du als Geist zurückkommen." Ob als kurze Erscheinung oder mehr – der Macher macht klar, dass in der Welt von "Peaky Blinders" die Tür selten ganz zufällt. Der Film ist inzwischen bei Netflix abrufbar und sorgt damit weltweit für Gesprächsstoff rund um Tommys mögliches Comeback.

Tatsächlich arbeitet das Team bereits an Nachschub. Eine neue Spin-off-Serie ist in Entwicklung und setzt nach den Ereignissen des Films an. Sie spielt im Jahr 1953 im Nachkriegs-Birmingham und rückt eine neue Generation der Shelbys ins Zentrum. Steven kündigte im Gespräch mit dem Magazin an: "Wir drehen die nächste Ära sehr bald, sie spielt nach dem Krieg und mit vielen Figuren aus dem Original. Und es ist alles wieder Birmingham." Sollte Tommy zurückkehren, dann wohl hier – als Geist, in einer Rückblende oder in einem Traum, wie der Bericht nahelegt.

Dass die Frage nach Tommys Zukunft so elektrisiert, hat auch mit der Figur selbst zu tun. Tommy, gespielt von Cillian, war in der Saga der "Gypsy King" – ein Mann, der von Visionen der Verstorbenen heimgesucht wird und dessen innerer Kreis von Familie, Loyalität und Verlust geprägt ist. Gerade diese spirituelle Ebene, auf die auch Steven verweist, ließ in "Peaky Blinders" immer wieder Menschen jenseits der Grenze zwischen Leben und Tod auftauchen. Über sechs Staffeln und einen Abschlussfilm hinweg stand die Familie Shelby im Mittelpunkt, ihre Bündnisse, Feindschaften und die Narben, die all das hinterlassen hat. Vor diesem Hintergrund überrascht es Fans kaum, dass Steven die Möglichkeit eines erneuten Erscheinens von Tommy nicht ausschließt.

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Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

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ActionPress Luca (Adrien Brody) und Tommy (Cillian Murphy) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

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Netflix / Robert Viglasky © 2025 Barry Keoghan, Jay Lycurgo und Co. in "Peaky Blinders: The Immortal Man"