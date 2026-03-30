So hart war Cillian Murphys "Peaky Blinders"-Transformation

Cillian Murphy (49) musste für seine Rolle als Tommy Shelby in Peaky Blinders eine harte körperliche Transformation durchmachen. Der Schauspieler trainierte sich über die Jahre immer wieder aufs Neue in Form, um das Oberhaupt der Shelby-Familie glaubwürdig darzustellen. Wie er im Gespräch mit Radio Times verriet, war das körperliche Training für ihn eine echte Qual. "Ich bin körperlich nicht besonders kräftig. Deshalb brauche ich viel Eiweiß, muss schwere Gewichte heben und all das. Das dauert seine Zeit, und das hasse ich", erklärte der 49-Jährige.

Für die richtige Statur musste Cillian nicht nur ins Fitnessstudio, sondern auch seine Ernährung grundlegend umstellen. Er gab zu, dass er sogar seinen langjährigen vegetarischen Lebensstil aufgegeben hat. "Ich war etwa 15 Jahre lang Vegetarier. Aber es war nie eine moralische Entscheidung. Ich hatte einfach Angst, an BSE zu erkranken." Weiter sagte er: "Für die erste Staffel von 'Peaky Blinders' war man besorgt, dass ich wie ein schmächtiger Ire aussehen würde, und mein Trainer empfahl mir Fleisch", berichtete er laut Slash Film. Neben dem Krafttraining und der Ernährungsumstellung musste der Darsteller auch noch weitere Strapazen auf sich nehmen: In den ersten beiden Staffeln rauchte er rund 3000 Zigaretten vor der Kamera, allerdings handelte es sich dabei um nikotinfreie Kräuterzigaretten.

Cillian hatte in der Vergangenheit bereits offen darüber gesprochen, wie sehr ihm die intensive Arbeit an Tommy Shelby unter die Haut ging. Die Vorbereitung auf Drehbücher, die düstere Psyche der Figur und der körperliche Wandel gingen für den Familienvater immer Hand in Hand. Seit dem 20. März ist nun mit "Peaky Blinders: The Immortal Man" das finale Kapitel der Geschichte rund um Tommy Shelby bei Netflix verfügbar. Der Film beendet die Saga um den Gangsterboss endgültig, nachdem die sechste Staffel der Serie bereits ihr Finale gefeiert hatte. Alle sechs Staffeln der erfolgreichen Show können ebenfalls auf der Streaming-Plattform angesehen werden.

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Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

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Netflix / Robert Viglasky Cillian Murphy als Tommy Shelby in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

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Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024