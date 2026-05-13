Dreh hat begonnen: Erste Set-Fotos von "A Quiet Place 3"

Die Dreharbeiten zu "A Quiet Place 3" haben begonnen und erste Set-Fotos geben bereits einen spektakulären Vorgeschmack auf das, was Fans erwartet. Am vergangenen Sonntag verwandelte sich New Yorks Chinatown in eine apokalyptische Kulisse: Militärfahrzeuge, zahlreiche Statisten und jede Menge Chaos dominierten die Straßen rund um die Manhattan Bridge im Süden Manhattans. Mittendrin: Regisseur John Krasinski (46), der für den dritten Teil der Horrorserie nicht nur die Regie übernimmt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Gedreht wurde dabei in der Nähe der Brücke, die den Canal-Street-Bereich in Manhattan mit dem Stadtteil Downtown Brooklyn verbindet.

Vor der Kamera kehren gleich mehrere bekannte Gesichter zurück. Emily Blunt (43) und Cillian Murphy (49) sind ebenso wieder mit dabei wie Millicent Simmonds und Noah Jupe, die bereits in den Vorgängerfilmen zu sehen waren. Verstärkung bekommt die Besetzung durch Jack O'Connell, Katy O'Brian und Jason Clarke (56), die neu zum Cast gestoßen sind. Der dritte Teil der Reihe soll am 30. Juli 2027 in die Kinos kommen, so Just Jared.

John Krasinski hat eine besondere Verbindung zu dem Franchise: Er führte bereits beim ersten Teil aus dem Jahr 2018 Regie und spielte darin auch selbst mit – an der Seite seiner Frau Emily. Mit "A Quiet Place" gelang ihm damals ein überraschender Kassenerfolg. Der Film spielte weltweit ein Vielfaches seines Budgets ein und etablierte die Reihe als eine der erfolgreichsten Horrorserien der vergangenen Jahre. Den zweiten Teil inszenierte er ebenfalls, bevor er zwischenzeitlich andere Projekte übernahm. Nun kehrt er also mit dem dritten Kapitel hinter die Kamera zurück.

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Getty Images John Krasinski, Schauspieler

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Imago Cillian Murphy bei der US-Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" im DGA Theater in New York

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Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Lucille Lortel Awards am NYU Skirball Center in New York City