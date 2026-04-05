"Peaky Blinders": Dieser Star war Favorit für Tommy Shelby

Cillian Murphy (49) verkörperte über sechs Staffeln und den Netflix-Abschlussfilm Peaky Blinders die Rolle des Thomas "Tommy" Shelby, des charismatischen und gefürchteten Anführers der titelgebenden Gang aus Birmingham. Doch diese ikonische Besetzung wäre beinahe ganz anders ausgefallen. Serienschöpfer Steven Knight (67) enthüllte im Rahmen eines "Peaky Blinders"-Livestreams auf YouTube, dass ursprünglich Action-Star Jason Statham (58) seine erste Wahl für die Rolle des Tommy Shelby war. Steven traf sich mit beiden Schauspielern in Los Angeles, um über die Rolle zu sprechen, und entschied sich zunächst für Jason. "Jason ist physisch, wenn man ihn im Raum sieht, einfach so. Cillian ist, wenn man ihn trifft, natürlich nicht Tommy", erklärte er damals.

Die Entscheidung schien bereits gefallen zu sein, doch dann erhielt Steven eine SMS von Cillian, die alles veränderte. "Er schickte mir eine SMS mit den Worten: 'Denk daran, ich bin Schauspieler'", berichtete der Serienschöpfer. Diese kurze, aber eindringliche Nachricht brachte ihn dazu, seine Meinung in letzter Minute noch einmal zu überdenken. "Genau das ist der springende Punkt, denn er kann sich völlig verwandeln", erkannte Steven schließlich. Er revidierte seine ursprüngliche Entscheidung und besetzte Murphy mit der Rolle – eine Wahl, die sich als goldrichtig erweisen sollte.

Für die Rolle des Tommy Shelby musste Cillian eine enorme körperliche Transformation durchstehen. Im Gespräch mit Radio Times offenbarte der Schauspieler, wie sehr ihm das Training zu schaffen machte. "Ich bin körperlich nicht besonders kräftig. Deshalb brauche ich viel Eiweiß, muss schwere Gewichte heben und all das. Das dauert seine Zeit, und das hasse ich", gab er damals ehrlich zu. Für die erste Staffel sei sogar sein jahrelanger vegetarischer Lebensstil auf der Strecke geblieben: "Ich war etwa 15 Jahre lang Vegetarier. Aber es war nie eine moralische Entscheidung. Ich hatte einfach Angst, an BSE zu erkranken." Sein Trainer habe ihm schließlich empfohlen, Fleisch zu essen, um nicht wie ein "schmächtiger Ire" zu wirken.

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Getty Images Cillian Murphy bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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Getty Images Jason Statham, Schauspieler

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Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"