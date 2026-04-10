Cillian Murphy oben ohne in Athen beim Dreh von neuem Film

Cillian Murphy (49) zeigt sich bei seinem neuesten Filmprojekt von einer neuen Seite. Der Schauspieler wurde am vergangenen Montag leicht bekleidet in Athen auf dem Set eines noch unbetitelten Gefängnisfilms von Regisseur Damien Chazelle (41) gesichtet, wie Fotos zeigen, die Just Jared vorliegen. Der 49-Jährige, der im vergangenen Jahr für seine Darstellung in "Oppenheimer" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, drehte in der griechischen Hauptstadt mehrere Szenen ohne Oberteil. Zwischen den Takes nutzte er einen Regenschirm, um sich vor der starken Sonneneinstrahlung zu schützen. Auch einige seiner männlichen Kollegen am Set wurden beim Dreh ohne T-Shirt gesehen.

Über den geheimnisvollen Film ist bisher nur wenig bekannt. Sicher ist nur, dass die Geschichte in einem Gefängnis spielt und Regisseur Damien, der für den Kinohit "La La Land" bereits mit einem Oscar ausgezeichnet wurde und auch für "Whiplash" aus dem Jahr 2014 für den Preis nominiert war, erneut auf große Emotionen und starke Bilder setzt. An der Seite von Cillian stehen hochkarätige Namen vor der Kamera, darunter Daniel Craig (58), Michelle Williams (45), Dave Bautista (57) und Mia Threapleton (25). Die Dreharbeiten in Griechenland scheinen aktuell in vollem Gange zu sein.

Für körperlich fordernde Rollen ist Cillian nicht unbedingt bekannt. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit zugegeben, dass körperliches Training nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen zählt. Für seine langjährige Rolle als Tommy Shelby in Peaky Blinders musste er sich dennoch immer wieder in Form bringen, was ihm schwerfiel. Parallel zu den Dreharbeiten in Athen kursieren weiterhin Gerüchte um eine mögliche Beteiligung Cillians an der Harry Potter-Serie von HBO. Erst kürzlich äußerte sich der Schauspieler zu den anhaltenden Spekulationen. Die Serie wird bereits seit Monaten gedreht und ein erster Trailer wurde veröffentlicht, eine offizielle Bestätigung seiner Teilnahme steht jedoch noch aus.

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Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024

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Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler

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Getty Images Cillian Murphy, Schauspieler