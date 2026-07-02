Michelle Pfeiffer verließ dieses Casting tief gedemütigt

Es war ein Tag voller Demütigungen – zumindest aus ihrer damaligen Sicht. Michelle Pfeiffer (68) erinnerte sich jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly an ihr Casting für den Kinofilm "Grease 2", der vor 44 Jahren in die Kinos kam. Der Teil für die Hauptrolle der Stephanie Zinone lief ihrer eigenen Einschätzung nach so katastrophal, dass die Schauspielerin das Paramount-Gelände fluchtartig verließ. "Ich hatte null Erwartungen, diese Rolle zu bekommen", gestand sie dem Magazin. Ihr Agent habe sie hauptsächlich der Erfahrung wegen hingeschickt. Überall seien professionelle Schauspieler, Tänzer und Sänger gewesen – und die Wände zwischen den Räumen so dünn, dass alle Wartenden jeden hören konnten.

Das Problem: "Grease 2" ist ein Musical. Michelle aber war nach eigenen Worten weder Sängerin noch Tänzerin. Beim abschließenden Tanzteil des Castings wich sie immer weiter nach hinten aus. "Ich landete in der allerletzten Reihe und stolperte mich durch, weil ich mir die Choreografie nicht merken konnte", erzählte sie. Danach verließ sie das Studio mit dem Gefühl, sich blamiert zu haben: "Ich habe das Studio mit eingezogenem Schwanz verlassen und fühlte mich so gedemütigt." Doch dann lief ihr eine Assistentin der Regisseurin Pat Birch über das Studiogelände hinterher und überbrachte ihr eine überraschende Nachricht: Pat wolle sie am nächsten Tag wiedersehen. Michelle bekam die Rolle – und spielte fortan die Anführerin der Pink Ladies.

"Grease 2" floppte bei den Kritikern, gewann aber im Laufe der Zeit einen treuen Fankreis und gilt heute als Kultfilm. Für Michelle war es trotz des holprigen Starts ein wichtiger Schritt in ihrer Karriere. Bevor sie in die Lederjacke der Pink Ladies schlüpfte, arbeitete sie als Kassiererin und bekam nach einer Misswahl die ersten Rollen in TV-Serien wie "CHiPS" und "Fantasy Island". Nach dem Film folgten Rollen in "Scarface", "Die Hexen von Eastwick", "Gefährliche Liebschaften" und "Die fabelhaften Baker Boys" – und damit der endgültige Durchbruch als Kinostar. Im Ensemble von "Grease 2" standen neben ihr unter anderem Maxwell Caulfield, Lorna Luft (73) und Didi Conn vor der Kamera.

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Getty Images Michelle Pfeiffer bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" während SXSW im Paramount Theatre in Austin, 12. März 2026

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Imago Maxwell Caulfield und Michelle Pfeiffer in "Grease 2"

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Getty Images Didi Conn im Januar 2019