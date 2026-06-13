Darum stand Michelle Pfeiffers Eheglück fast auf der Kippe

Michelle Pfeiffer (68) und ihr Mann David E. Kelley (70) sind seit über 30 Jahren ein Paar – dabei wäre das erste Treffen der beiden fast gar nicht zustande gekommen. Bei einem FYC-Event für ihre Serie "The Madison" verriet die Schauspielerin dem Magazin People, dass sie kurz davor war, das Date abzusagen. Der Grund: Sie erfuhr im allerletzten Moment, dass ausgerechnet ihre beste Freundin, die das Date arrangiert hatte, David nie persönlich kennengelernt hatte: "Ich hatte eigentlich geschworen, keine Blind Dates mehr zu machen, und das war ein Blind Date. Ich habe buchstäblich kurz bevor ich zur Tür hinaus wollte erfahren, dass meine Freundin ihn nie getroffen hatte. Ich war so: 'Ich komme nicht.'"

Zum Glück entschied sie sich doch noch um und erschien zu dem Treffen, wenn auch nicht allein. Wie sie früher bereits erzählt hatte, machte sie aus dem Treffen lieber ein Gruppendate. Das Rendezvous fand im Januar 1993 im Chez Jay in Santa Monica statt und verlief nicht gerade wie ein typisches Hollywoodmärchen: Beide schwiegen mehr, als sie sprachen. "David ist introvertiert. Ich bin gesellschaftlich ein bisschen schüchtern, also haben wir nicht viel geredet", schilderte Michelle das erste Treffen. Trotzdem entwickelte sich schnell etwas zwischen den beiden.

Als Michelle David kennenlernte, war ihr Familienglück bereits in Planung: Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Peter Horton hatte sie ein Adoptionsverfahren angestoßen. Im März 1993 nahm sie ihre Tochter Claudia Rose bei sich auf – David wuchs damit direkt in eine junge Familie hinein. Weniger als ein Jahr nach der Hochzeit wurden die beiden erneut Eltern und begrüßten ihren Sohn John Henry. Über ihren Ehemann gerät Michelle auch Jahrzehnte später noch ins Schwärmen. In einem Interview mit dem Magazin Parade sagte sie: "Ich hatte großes Glück. Ich nehme ihn nie als selbstverständlich. Ich habe noch nie jemanden mit mehr Integrität getroffen als meinen Mann." Humor, Intelligenz und gegenseitiger Respekt seien für sie bis heute der Schlüssel zu ihrer langen Ehe.

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Getty Images Michelle Pfeiffer bei der New-York-Premiere von Paramount+ "The Madison"

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Getty Images David E. Kelley und Michelle Pfeiffer bei den Gotham TV Awards 2026 im Cipriani Wall Street in New York

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Imago Michelle Pfeiffer und David E. Kelley bei der Premiere von "The Madison" in New York