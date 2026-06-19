Michelle Pfeiffer verrät das Drama hinter ihren TV-Rollen

Michelle Pfeiffer (68) ist derzeit gleich in zwei viel beachteten Serien zu sehen – und beide könnten unterschiedlicher kaum sein. In "The Madison" spielt die Schauspielerin die wohlhabende New Yorker Familienmatriarchin Stacy Clyburn, die nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Preston, gespielt von Kurt Russell (75), in eine rustikale Montana-Hütte flieht, die ihr Mann so sehr geliebt hatte. Parallel dazu schlüpft sie in "Margo's Got Money Troubles" in die Rolle der lebhaften Shyanne Millet, einer ehemaligen Kellnerin, die kämpferisch an der Seite ihrer Tochter Margo steht – gespielt von Elle Fanning (28). Die junge Mutter versucht, über die Plattform OnlyFans finanziell über die Runden zu kommen. Gegenüber Deadline sprach Michelle nun offen über beide Projekte.

Während "Margo's Got Money Troubles" ursprünglich als Miniserie geplant war, wird es nun eine zweite Staffel geben. Auch "The Madison" ist bereits für eine dritte Staffel verlängert worden. Was die Zuschauer in der kommenden Runde von "The Madison" erwartet, deutete Michelle im Interview schon an: "Der Honeymoon ist vorbei, und ich glaube, wir sehen – oder die Familie sieht, und Stacy sieht es selbst –, dass das alles viel schwerer sein wird als dieser Idealismus um Montana." Für die Rolle der Shyanne in "Margo's Got Money Troubles" war es übrigens ausgerechnet ein zufällig auf der Küchentheke liegendes Buch, das alles ins Rollen brachte – ihr Mann, Produzent David E. Kelley (70), hatte die Romanvorlage erworben und Michelle auf die Figur aufmerksam gemacht. "Shyanne taucht ziemlich früh im Buch auf, und ich wusste sofort, dass ich sie spielen wollte. Es gab einfach keine Frage", erzählte sie.

Dass Elle die Premiere von "The Madison" besuchte, obwohl sie selbst gar nicht in der Serie mitspielt, ist kein Zufall – die beiden Frauen verbindet eine langjährige, herzliche Freundschaft. Diese geht auf Michelles Zeit am Set des Films "I Am Sam" zurück, wo Elle damals als Kleinkind auftauchte und in einem kurzen Rückblick mitspielte. Seit dieser Zeit hat Michelle eine enge Bindung zu Elle und ihrer Schwester Dakota Fanning (32) aufgebaut. "Sie sind unglaublich klug. Sie sind geerdet. Sie sind witzig. Sie machen Spaß. Sie nehmen ihre Arbeit ernst. Aber ich glaube, was ich an ihnen am meisten liebe, ist, dass wir Pizza-und-Champagner-Abende veranstalten und es ist immer das allergrößte Vergnügen", schwärmte die Schauspielerin gegenüber Deadline.

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Getty Images Michelle Pfeiffer bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" während SXSW im Paramount Theatre in Austin, 12. März 2026

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Getty Images Michelle Pfeiffer und Kurt Russell bei der New-York-Premiere von "The Madison" von Paramount+

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Imago Michelle Pfeiffer und Elle Fanning in der Apple-TV+-Serie "Margos Got Money Troubles" (2025)