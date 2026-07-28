Schauspieler Nick Offerman blickt auf seine Karriere zurück

Nick Offerman (56) hat allen Grund zur Freude: Der Schauspieler ist gleich zweifach für einen Emmy nominiert – für seine Rolle als US-Vizepräsident Chester A. Arthur in der Netflix-Miniserie "Death by Lightning" sowie für seine Darstellung des Wrestlers Jinx in der Apple-TV-Comedyserie "Margo's Got Money Troubles". In Letzterer spielt Elle Fanning (28) seine entfremdete Tochter Margo, während Michelle Pfeiffer (68) seine angebetete Ex-Frau Shyanne verkörpert. Gegenüber Deadline schwärmte Nick von seinen Kolleginnen: "Ich bin in einer Show, in der ich mit den beiden in diesen Beziehungen bin, und ich bin immer noch so verblüfft, dass das der Fall ist. Sie sind so unglaublich."

Während er über seine aktuellen Projekte spricht, befindet sich Nick gerade mitten im Engagement beim Musical "Iceboy!" am Goodman Theater in Chicago – und das gemeinsam mit seiner Ehefrau Megan Mullally. "Trotz meiner Beteiligung ist es so lustig. Wir sind für den Rest des Sommers ausverkauft", erzählte er. Für die Wrestlingszenen in "Margo's Got Money Troubles" habe er hart trainiert: Profiwrestler Chavo Guerrero half ihm dabei, auf dem obersten Seil zu stehen und seine Gegner zu Fall zu bringen. Außerdem verriet der Schauspieler, dass er bald wieder mit Regisseur Alex Garland zusammenarbeiten wird – für "Elden Ring", eine Live-Action-Adaption des gleichnamigen Fantasy-Videospiels. Auf die Frage, was er beim Karaoke singen würde, antwortete Nick übrigens: Johnny Cash (†71) oder Nick Cave (68) – am liebsten "The Ship Song".

Auf seine lange Karriere zurückblickend schwärmt Nick besonders von den Jahren bei der Comedyserie "Parks and Recreation", in der er die Kultfigur Ron Swanson spielte. "Für die Menge: Parks and Rec. Diese Besetzung und die Gruppe von Autoren und die gesamte Crew, wir hatten einfach so viel Spaß", erzählte er. Szenen zwischen seinem Charakter und dem von Amy Poehler (54) gespielten Leslie würden ihn sogar zu Tränen rühren. Privat teilt Nick seine Leidenschaft für Hörbücher und Puzzles mit Megan: "Wenn wir nach Hause kommen, sagen wir: OK, Nachrichten erledigen, Handys ausschalten und flüchten zu den sanften Ermittlungen von DC Smith", berichtete er. Von seiner Ehefrau, mit der er aktuell die Bühne in Chicago teilt, ist er sichtlich begeistert: "Ich sitze auf der Bühne und darf meiner Lieblingsperformerin bei ihrem Auftritt zusehen. Sie ist eine Superheldin der musikalischen Komödie."

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Getty Images Nick Offerman bei der Premiere von Apples "Margo's Got Money Troubles" in New York City

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Getty Images Nick Offerman bei den 31st Annual Critics Choice Awards in Santa Monica

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Getty Images Nick Offerman und Megan Mullally bei einer Pressekonferenz zu Vivid Sydney 2025 in Sydney