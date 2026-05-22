Michelle Pfeiffer: Harte Bedingungen am "The Madison"-Set

Am Set der neuen Paramount+-Serie "The Madison" herrschten offenbar alles andere als komfortable Bedingungen. Schauspielerin Michelle Pfeiffer (68) hat jetzt in einem Podcast verraten, unter welchen Umständen die Produktion in Montana über die Bühne ging. Im Podcast "In Conversation" der Los Angeles Times schilderte die Hollywoodikone, dass sich das gesamte Team erst an die Gegebenheiten vor Ort gewöhnen musste – denn weder eine funktionierende Toilette noch eine Klimaanlage oder Wasser standen zur Verfügung. "Es war für alle etwas übereilt, und deshalb waren bestimmte Einrichtungen nicht vorhanden", erklärte sie und ergänzte: "Es gibt keine Toilette, nicht einmal das Außenklo ist echt. Also gibt es keine Klimaanlage, keine Wasserversorgung, gar nichts. Aber es ist atemberaubend schön."

Doch damit nicht genug: Auch auf Wohnwagen, in denen sich die Darsteller hätten ausruhen oder aufwärmen können, musste das Team weitgehend verzichten. Der Grund dafür war praktischer Natur – gedreht wurde in alle Richtungen, sodass keine Fahrzeuge im Bild stehen durften. "Es gibt wirklich keinen Platz zum Sitzen. Es gab keine Toilette in der Nähe. Es gab kein Essen. Und im Winter war es kalt – man fragte sich: 'Können wir einen Heizlüfter bekommen?' Und im Sommer war es heiß: 'Kann ich einen Sonnenschirm haben, weil die Sonne so intensiv ist?'", schilderte Michelle die Situation. In der Serie selbst spielt die Schauspielerin Stacy Clyburn, deren Familie nach Montana zieht, um den Tod des Familienoberhaupts Preston zu verarbeiten. Diese Rolle übernimmt ihr Kollege Kurt Russell (75).

"The Madison" stammt aus der Feder von Taylor Sheridan, dem Serienschöpfer hinter Erfolgsformaten wie Yellowstone und "Dutton Ranch". Die erste Staffel der Show lief bis zu ihrem Finale im März, woraufhin Paramount die Serie bereits im April frühzeitig um eine dritte Staffel verlängerte. Eine offizielle Ankündigung gab es dabei nicht – denn Staffel zwei wurde dem Vernehmen nach bereits im vergangenen Herbst still und heimlich abgedreht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer bei der New-York-Premiere von Paramount+ "The Madison"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Pfeiffer und Kurt Russell bei der New-York-Premiere von "The Madison" von Paramount+

Anzeige Anzeige

Paramount+ Kelly Reilly als Beth und Cole Hauser als Rip in einer Szene aus "Dutton Ranch"

Anzeige