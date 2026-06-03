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Michelle Pfeiffer
So glamourös waren die "Gotham Awards" in diesem Jahr

So glamourös waren die "Gotham Awards" in diesem Jahr

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min

Glamour pur in New York City: Bei den Gotham Television Awards am 1. Juni 2026 zeigten sich zahlreiche Hollywoodstars von ihrer schönsten Seite auf dem roten Teppich, wie Hello! berichtet. Die Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal im Cipriani Wall Street stattfand, brachte große Namen zusammen. Kerry Washington (49) erschien in einem eleganten Abendkleid und strahlte auf dem Teppich, während Lili Reinhart (29) in einer auffälligen, figurbetonten Robe alle Blicke auf sich zog. Den wohl stilvollsten Auftritt des Abends legte jedoch Michelle Pfeiffer (68) hin, die für ihre außergewöhnliche Karriere mit einem besonderen Preis geehrt wurde.

Die Schauspielerin nahm bei der Veranstaltung den Legend Tribute Award entgegen, der Persönlichkeiten auszeichnet, die mit ihrem Werk einen bleibenden Eindruck in der Unterhaltungsbranche hinterlassen haben. Für den Abend wählte sie ein schlichtes, aber elegantes cremefarbenes Chanel-Kleid ohne Ärmel, das mit aufwendigen floralen Verzierungen am Oberteil und einem plissierten Rock überzeugte. Ihr blondes Haar trug sie in losen Wellen, dezente Ohrringe rundeten den Look ab. An ihrer Seite: ihr Ehemann David E. Kelley (70), der sie stolz begleitete und ihre Hand hielt. Auf Instagram teilte Michelle ein Foto ihres Looks und schrieb dazu: "Geehrt, heute Abend von @thegotham mit dem Legend Tribute ausgezeichnet zu werden."

Michelle ist seit 1993 mit David verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Kinder. Ihre Karriere begann in den späten 1970er Jahren und umfasst heute mehr als vier Jahrzehnte. Bekannt wurde die Schauspielerin unter anderem durch ihre Rollen in "Scarface", "Batman Returns" sowie "Dangerous Liaisons", für die sie insgesamt drei Oscar-Nominierungen erhielt. Ein weiteres Paar zeigte sich turtelnd auf dem roten Teppich: Claire Danes (47) und Ehemann Hugh Dancy (50) wirkten wie frisch verliebt und genossen den kinderfreien Abend sichtlich miteinander.

Kerry Washington und Kate Mara bei den Gotham Television Awards in New York City
Getty Images
Kerry Washington und Kate Mara bei den Gotham Television Awards in New York City
Lili Reinhart bei den Gotham Television Awards 2026 in New York City
Getty Images
Lili Reinhart bei den Gotham Television Awards 2026 in New York City
David E. Kelley und Michelle Pfeiffer bei den Gotham TV Awards 2026 im Cipriani Wall Street in New York
Getty Images
David E. Kelley und Michelle Pfeiffer bei den Gotham TV Awards 2026 im Cipriani Wall Street in New York
Claire Danes und Hugh Dancy bei den Gotham Television Awards 2026 in New York
Getty Images
Claire Danes und Hugh Dancy bei den Gotham Television Awards 2026 in New York
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