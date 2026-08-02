Wirklich 68? Michelle Pfeiffers Look bringt Fans zum Staunen

Mit einem strahlenden Selfie hat Michelle Pfeiffer (68) ihre Fans sprachlos gemacht. Die Schauspielerin postete das Bild anlässlich eines Pressetages für die Apple-TV-Comedyserie "Margo's Got Money Troubles" auf Instagram und sieht darauf schlicht atemberaubend aus. Ihr Look: natürliches Make-up, locker gestylte blonde Wellen und eine elegante Seidenbluse mit tiefem Ausschnitt in einem warmen Taupeton. Unter dem Foto bedankte sie sich bei ihrem Glam-Team und fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, meine Freundin Elle zu sehen." Die Kommentarspalte füllte sich daraufhin schnell mit Begeisterung. "Das Alter hat diese Frau nicht angetastet", schwärmte ein Fan, ein anderer bezeichnete sie als "mit Abstand die schönste Frau überhaupt." Eine weitere Person schrieb: "Wie immer wunderschön!"

In "Margo's Got Money Troubles" steht Michelle gemeinsam mit Elle Fanning (28) vor der Kamera. Sie spielt Shyanne, die äußerst auf ihr Erscheinungsbild bedachte Mutter von Elles Figur Margo. Die achtteilige Comedyserie basiert auf dem Bestseller von Rufi Thorpe und erzählt von einer jungen Frau, die sich als aufstrebende Schriftstellerin gleichzeitig um ein Baby kümmert und mit immer größer werdenden finanziellen Sorgen kämpft. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen sind auch Nick Offerman (56), Nicole Kidman (59), Greg Kinnear (63) und Marcia Gay Harden (66) in der Serie zu sehen. Michelle und Elle fungieren dabei zusätzlich als ausführende Produzentinnen. Nach einer begeisterten Zuschauerresonanz orderte Apple TV im Mai bereits eine zweite Staffel.

Das Projekt hat für Michelle noch eine ganz besondere Bedeutung: Die Serie wurde von ihrem Ehemann David E. Kelley (70) entwickelt, einem renommierten Drehbuchautor und Produzenten. Die Schauspielerin und der TV-Schöpfer sind seit 1993 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Michelle begann ihre Karriere in den frühen 1980er-Jahren und wurde unter anderem durch ihre Rolle als Catwoman in "Batman Returns" weltbekannt. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie im Laufe ihrer Karriere mehrfach für den Oscar nominiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / michellepfeifferofficial Michelle Pfeiffer, August 2026

Anzeige Anzeige

Imago Michelle Pfeiffer und Elle Fanning in der Apple-TV+-Serie "Margo's Got Money Troubles"

Anzeige Anzeige

Getty Images David E. Kelley und Michelle Pfeiffer bei den Gotham TV Awards 2026 im Cipriani Wall Street in New York