Elle Fanning und Michelle Pfeiffer bei Dreh fast verhaftet

Beim Dreh zur neuen Apple-TV-Serie "Margo's Got Money Troubles" in Las Vegas hätten Elle Fanning (28) und Michelle Pfeiffer (68) beinahe echte Handschellen zu spüren bekommen. Für eine Szene der ersten Staffel fuhren die beiden Schauspielerinnen den berühmten Las Vegas Strip entlang – nicht im Inneren der gemieteten Stretchlimousine, sondern mit dem Oberkörper aus dem Schiebedach ragend. Was nach einem unvergesslichen Dreherlebnis klang, endete fast auf der Polizeiwache. Wie Elle in der Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" verriet, sei das Stehen im Schiebedach auf diesem berühmten Streckenabschnitt schon ein "Wunschlistenpunkt" gewesen – zumindest bis die Situation plötzlich eskalierte.

Denn plötzlich hörten die Schauspielerinnen hinter sich Sirenen und eine Stimme, die rief: "Ladies! Unten bleiben! Runter! Wir werden euch verhaften!" Elle schilderte gegenüber Moderator Jimmy Fallon, dass sie zunächst versuchten, professionell in der Szene zu bleiben. "Wir dachten, das gilt bestimmt nicht uns. Und wir hatten ja eine Polizeieskorte, weil die wussten, dass wir drehen", erklärte die Schauspielerin. Tatsächlich hatte das Produktionsteam eine offizielle Genehmigung für die Aufnahmen. Der betreffende Beamte war darüber jedoch nicht informiert und stoppte die Limousine. "Man darf das nicht mehr tun. Das gehört der Vergangenheit an", so Elle weiter. Nach Aufklärung der Situation konnte der Dreh dann aber fortgesetzt werden.

Abseits des turbulenten Dreherlebnisses ist das Verhältnis der beiden Darstellerinnen offenbar äußerst herzlich. Elle sagte gegenüber dem Magazin People, Michelle sei ihr "wie Familie" geworden. "Wir sind uns wirklich nahegekommen, vor allem durch das Spielen dieser beiden Charaktere", so die Schauspielerin. Auch Michelle äußerte sich bei People in höchsten Tönen über ihre Kollegin: "Wir lachen viel, und sie ist einfach sehr, sehr gutherzig und fröhlich." In der Serie spielen die beiden Frauen Mutter und Tochter – eine Beziehung, die laut Elle "kompliziert und spannend" sei. Die erste Staffel von "Margo's Got Money Troubles" ist jetzt auf Apple TV abrufbar.

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Imago Michelle Pfeiffer und Elle Fanning beim Apple TV Press Day in Santa Monica, 3. Februar 2026

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Imago Michelle Pfeiffer und Elle Fanning in der Apple-TV+-Serie "Margos Got Money Troubles" (2025)

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Imago Michelle Pfeiffer und Elle Fanning in der Apple-TV+-Serie "Margos Got Money Troubles" (2025)