Gewusst? Diesen Beruf übte Michelle Pfeiffer früher aus

Michelle Pfeiffer (67) ist für zahlreiche Hollywood-Klassiker bekannt. Doch ihre Karriere begann weniger glamourös, als man vielleicht vermuten könnte. Früher arbeitete sie als Kassiererin in einem Supermarkt, ehe ihre Teilnahme an einer Misswahl im Jahr 1978 den Weg in die Schauspielerei ebnete. Bereits ein Jahr später, nach vielen Schauspielstunden, übernahm sie erste Fernsehrollen, darunter in der Serie "Delta House". Nach diversen Engagements brachte 1982 die Hauptrolle in "Grease 2" größere Aufmerksamkeit, auch wenn das Musical nicht an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen konnte. Ein Jahr später erfolgte mit dem Kultfilm "Scarface" der endgültige Durchbruch, berichtet Kino.de.

Mit Klassikern wie "Gefährliche Liebschaften", "Die Hexen von Eastwick" oder ihrer berühmten Darstellung der Catwoman in Tim Burtons (67) "Batmans Rückkehr" avancierte Michelle Pfeiffer zu einer der prägendsten Figuren Hollywoods. Weitere Höhepunkte wie ihr Auftritt in dem Musical "Hairspray" oder ihre Performance in Kenneth Branaghs (64) "Mord im Orient-Express" zeugen von ihrer Vielseitigkeit. Selbst im Blockbuster-Zeitalter blieb sie relevant: Ihre Rolle als Janet van Dyne in "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Dabei war sie keineswegs auf ein Genre festgelegt und überzeugte ebenso in Dramen wie "Dangerous Minds" oder romantischen Komödien wie "Frankie und Johnny".

Privat schätzt Michelle eine Balance zwischen ihrem beruflichen Erfolg und ihrem Familienleben. Sie ist seit 1993 mit dem Produzenten David E. Kelley (69) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Auch heute bleibt die Schauspielerin ihrer Leidenschaft treu: Ab dem 3. Dezember dieses Jahres ist Pfeiffer in ihrer neuesten Rolle zu sehen. In dem Weihnachtsfilm "Oh. What. Fun", der exklusiv auf Prime Video erscheint, bringt sie erneut ihren typischen Charme auf die Leinwand – ein Weihnachtsgeschenk für Fans, die sie nach all den Jahren immer noch genauso bewundern wie zu Beginn ihrer Karriere.

Getty Images Michelle Pfeiffer, Januar 2024

Getty Images Michelle Pfeiffer bei der "Maleficent 2"-Premiere in L.A. im September 2019

Getty Images Michelle Pfeiffer im April 2022