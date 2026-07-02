Millie Bobby Brown schwärmt: So süß ist Jon Bon Jovi als Opa

Millie Bobby Brown (22) ist seit der Adoption ihrer Tochter im Sommer 2025 im totalen Mama-Glück. In der "Today Show" schwärmte die Schauspielerin vom Leben als Mutter – und verriet dabei auch, wie sich ihr Schwiegervater Jon Bon Jovi (64) als frischgebackener Opa schlägt. Auf die Frage von Moderatorin Savannah Guthrie (54), wie die Elternschaft so laufe, antwortete Millie: "Oh mein Gott, unglaublich. Es ist einfach die größte Freude überhaupt und wir sind so glücklich. Sie ist zum Brüllen komisch. Ich glaube, sie wird jeden Tag ein bisschen mehr wie ich."

Savannah hakte dann nach und brachte eine Aussage von Jon ins Spiel: Der Rockstar hatte ihr gegenüber bei einem früheren Interview angekündigt, seine Enkelin wohl nie laufen lassen zu wollen, weil er sie immer tragen würde. Millie bestätigte das lachend und schwärmte von ihrer Schwiegerfamilie: "Sie hatten sie neulich und sind mit ihr zu Target gegangen und haben einen Einkaufswagen voll für sie gekauft. Und er ist immer auf dem Boden und krabbelt mit ihr rum und lacht sich halb tot [...]. Er ist der Beste, genau wie Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter." Auch die Frau des Rockers lobte sie in den höchsten Tönen: "Sie sind die präsentesten Großeltern überhaupt und wir könnten nicht glücklicher sein, sie in ihrem Leben zu haben."

Millie und ihr Ehemann Jake Bongiovi (24) hatten die Adoption ihrer Tochter im August 2025 in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben. Die Privatsphäre der Kleinen liegt dem Stranger Things-Star dabei besonders am Herzen. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte sie: "Für mich ist es wirklich wichtig, sie und ihre Geschichte zu schützen, bis sie alt genug ist, um sie eines Tages selbst zu erzählen." Sie machte zudem deutlich, dass es nicht ihre Aufgabe sei, die Kleine "absichtlich und ohne ihr Einverständnis ins Rampenlicht zu stellen." Millie und Jake hatten im Jahr 2023 geheiratet und treten seither harmonisch in der Öffentlichkeit in Erscheinung.

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Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

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Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi auf der "Damsel"-Premiere

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

Instagram / milliebobbybrown Jon Bon Jovi und Millie Bobby Brown mit ihrem Baby, Dezember 2025