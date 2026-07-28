Bon Jovi beendet Konzert mit Stargast Bruce Springsteen

Mit einem unvergesslichen Überraschungsgast hat Jon Bon Jovi (64) sein Konzert im Madison Square Garden in New York beendet: Bruce Springsteen (76) betrat die Bühne der legendären Halle und sorgte damit bei den Fans für Gänsehaut pur. Nachdem Jon seinen Kollegen als "König des großartigen Bundesstaates New Jersey" angekündigt hatte, performten die beiden gemeinsam den Bon-Jovi-Hit "Who Says You Can't Go Home". Anschließend stimmte Springsteen seinen Klassiker "The Promised Land" aus dem Jahr 1978 an, bei dem Jon ihn begleitete. Ausgerechnet beim Versuch, auf der Mundharmonika einzusetzen, lief es nicht ganz rund – der Sänger warf das Instrument kurzerhand beiseite und sang einfach weiter.

Der gemeinsame Auftritt der beiden New-Jersey-Legenden bildete den Abschluss der neunten und vorerst letzten Show von Bon Jovis Residency im Madison Square Garden, die am 7. Juli als Auftakt ihrer "Forever"-Tour gestartet war. Es ist zugleich die erste Tournee der Band seit vier Jahren: 2022 musste Jon eine Stimmband-Operation über sich ergehen lassen, seitdem arbeitete er hart an seiner Rückkehr auf die Bühne. Das triumphale Finale kam nur wenige Tage nach einem schwierigen Abend: Jon hatte ein Konzert aufgrund einer Nasennebenhöhlenentzündung vorzeitig beendet und den Fans versichert, dass er einen Ersatztermin finden werde.

Die Freundschaft zwischen Jon und Bruce Springsteen reicht weit zurück. Gegenüber dem Magazin People beschrieb Jon ihren Kontakt einmal als einen der "Höhepunkte meiner Karriere". "Er war ein Held, als ich aufgewachsen bin", schwärmte er. "Und dann ist unsere Verbindung auf einem ganz anderen Level der Freundschaft – wie viele Jungs können schon so reden wie wir: über Leben, Liebe und Verlust? Er ist wirklich wie ein großer Bruder." Seinen Platz in der Musiklandschaft von New Jersey beschrieb Jon mit einem Augenzwinkern selbst so: "Ich betrachte mich als den Prinzen von New Jersey". Springsteen hingegen bezeichnet er als den "Eckpfeiler des New-Jersey-Rock-and-Roll".

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Getty Images Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi bei der MusiCares Person of the Year Gala 2024 in Los Angeles

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Getty Images Jon Bon Jovi bei den Latin Grammy Awards im Kaseya Center in Miami

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Getty Images Bei den Grammys: Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi bei der MusiCares Person of the Year Gala 2024 in Los Angeles