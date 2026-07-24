Jon Bon Jovi bricht Konzert im Madison Square Garden ab

Jon Bon Jovi (64) musste sein Konzert am Donnerstagabend im Madison Square Garden in New York plötzlich vorzeitig beenden. Der Bon-Jovi-Frontmann stand bereits mitten in seiner Show, als ihn starke Stimmprobleme ausbremsten und nach dem Song "Livin' on a Prayer" Schluss war. Wie unter anderem Page Six berichtete, wandte sich der Sänger direkt an das Publikum und erklärte offen, dass es nicht weitergehe. "Es tut mir leid, ich bin verletzt und ihr bekommt nicht mein Bestes", sagte Jon den Fans in der Halle. Gleichzeitig versprach er, dass die abgesagte zweite Hälfte des Auftritts nachgeholt werden soll. "Werft eure Ticketabschnitte nicht weg, ich werde mir etwas überlegen, okay? Hebt sie einfach auf, wir finden einen Weg für einen Ersatztermin. Aber ich muss es für heute Abend gut sein lassen."

Bon Jovi spielt diesen Monat im berühmten New Yorker Madison Square Garden mehrere Shows, wobei der unterbrochene Abend bereits das achte von insgesamt neun geplanten Konzerten an dem ikonischen Veranstaltungsort war. Laut Page Six stoppte die Band das Set nach dem 14. Song – 23 Songs waren ursprünglich geplant. Ein Fanaccount auf X berichtete zudem, dass Jon derzeit mit einer Nasennebenhöhlenentzündung zu kämpfen haben soll. Trotz des Schreckmoments steht schon der nächste Auftritt im Madison Square Garden an: Für den 26. Juli ist bereits die nächste Show geplant, bevor es für die Band später weiter nach Großbritannien und Irland geht.

Stimmprobleme sind für Jon kein völlig neues Thema. Der Sänger hatte bereits seit 2015 mit seiner Stimme zu kämpfen und sich 2022 einer rekonstruktiven Operation an den Stimmbändern unterzogen. Über diese schwierige Phase sprach der Familienvater offen in der Doku-Reihe "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", in der er auch Einblicke in sein Leben abseits der Bühne gab. Dort zeigte sich, wie wichtig dem Musiker nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Familie und langjährigen Wegbegleiter sind. Gerade diese enge Bindung zu seinen Liebsten und zu seinen Fans begleitet Jon seit Jahrzehnten durch Höhen und Tiefen seiner Rocker-Laufbahn.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi bei der MusiCares Person of the Year Gala 2024 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Band Bon Jovi, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bon Jovi bei der Sondervorstellung seiner Serie "Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story"